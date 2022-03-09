Darp edilen hakem hakkındaki suç duyurusu pes dedirtti!

Ülkemiz futbol camiasında hakemlere yönelik saldırılar son dönemlerde hortladı. Bugün Lapta-Dikmen karşılaşmasında Neval Esengül hakem Mehmet Volkan Çelik'i 2. sarı karttan kırmızı kart görmesi nedeniyle darp etti.

Olaylar sonrası hakem Çelik, Esengül’den şikayetçi oldu. Oyuncu Necal Esengül ise kendisini tırnakları ile çizdiği gerekçesi ile Mehmet Volkan Çelik’ten şikayetçi oldu.

Ancak Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nden yapılan açıklamada hakem Mehmet Volkan Çelik’in tırnaklarının kesik olduğu ortaya çıktı.

Yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde hakemlere yapılan saldırı olayları tüm spor kamuoyunun malumudur. Dikmen-Lapta arasında oynanan maçta pes dedirtecek bir olay daha yaşandı.

Müsabakanın 41. Dakikasında Hakemlere tehdit ve küfür ettiği gerekçesiyle, hakem Mehmet Volakn Çelik, Yardımcı hakem Cenk Aras Özfuttu tarafından uyarılarak Neval Erkan Esengül oyundan ihraç edilmiştir. Akabinde, ilgili şahıs, yardımcı hakeme saldırdı. Bu esnada, Saha Komseri ilgili oyuncuyu tutmaya çalıştı fakat durduramadı. Bu sefer de önüne geçen Hakem Mehmet Volkan Çelik’i boğazını sıkarak itti ve yardımcı hakemin sırtına yumruk vurdu.

Müsabaka da bu olaylar neticesinde, tatil edilmiştir. Soyunma odasında yaklaşık 30 dakika kalan hakem arkadaşlarımız doktordan darp raporu alarak, polise şikayette bulundular. Bu şikayeti duyan, Neval Erkan Esengül, boğazında çizik var gerekçesiyle, hakem Mehmet Volkan Çelik’ten şikayette bulunmaya çalıştı. Fakat, hakem arkadaşımızın tırnaklarının kesik olmasından dolayı çiziklerin kendisinden kaynaklanmadığını, bu durumu kabul edemeyeceğimiz ve doku örneği alınmasını sözlü olarak talepte bulundu.

Yukarıda detaylı bir şekilde belirttiğimiz olgular çerçevesinde, hakemlerimizin maçta saldırıya uğrayıp, darp edilmesinden sonra böyle absürt bir ithamla da karşı karşıya kalmışlardır.

Son günlerde, hakem darplarından sonra suçların örtbas edilmesi için bir algı oluşturulmaya başlandı. Hakem darp edilir, Darp eden hakem bana sövdü diye beyanat verir, hakem darp edilir, darp eden hakem beni dövdü diye şikayette bulunur. Yeter Artık..

Tüm bunlara rağmen Dikmen kulübünün basın açıklamasında da bir hakeme zat diye de hitap edilmesi de hiç yakışık olmamıştır.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, yalan ve iftira karşısında hakem arkadaşlarımız yaklaşık 5 buçuk saat poliste kalmışlardır. Hakem arkadaşımızın tırnaklarının kısa oluşu, iftira niteliğindeki çiziklerin yaratması imkansızlığını tüm kamuoyunun bilgisine getiririz.

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09/03/2022 21:29