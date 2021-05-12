Darp zanlıları cezaevine gönderildi

(Kamalı Haber) –

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp, suçlarıyla yargılanan Sinan Dilim 9 ay, Mehmet Alkış 5 ay hapis cezası aldı.

Sanıklar, 04.10.2020 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa Hasane Ilgaz Sokak üzerinde bir taraf olup, aralarında çıkan sözlü tartışmadan dolayı diğer bir taraf olan Lefkoşa'da sakin Tugay Şeytan ve Eren Hacımusaoğlu'nu elleri ve ayakları ile ciddi şekilde darp edip Emre Hacımusaoğlu'nun burnunun kırılmasına ve sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğratmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Nüvit Gazi okudu. Başkan Gazi, sanıkların işlediği suçların ciddiyetine değindi. Gazi, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gazi, sanık Sinan Dilim’in kavga ve vahim zarar suçlarından sabıkası olduğuna değindi. Gazi, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri vahim zarar suçundan Sinan Dilim’e 9 ay, Mehmet Alkış’a 5 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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12/05/2021 17:08