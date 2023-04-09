Darp zanlıları mahkemede...

Girne'de umumi bir yer olan ve Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen "Ağır Yaralama,Vahim Zarar, Ciddi Darp, Sarhoşluk ve Rahatsızlık" suçlarından tutuklanan zanlılar Kemal Davulcular, Ahmet Topaloğlu ve Hüseyin Atasayar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ahmet Akacan olayla ilgili bulguları aktardı. Akacan 9 Nisan 2023 tarihinde saat 01:15 raddelerinde Girne'de umumi bir yer olan ve Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmenin park alanı içerisinde, Güzelyurt’da sakin zanlılar Kemal DAVULCULAR 180 mlgr, Ahmet TOPALOĞLU 212 mlgr ve Hüseyin ATASAYAR 171 mlgr alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde, Girne’de sakin müşteki Kadreddin KOÇ ve Yavuz Buğra TÜKEN'in vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurduklarını söyledi.

Polis aldığı darbelerin etkisiyle Kadreddin KOÇ'un beyin kanaması, Yavuz Buğra TÜKEN'in ise burun ve kaburga kemiklerinin kırılmasına sebep olarak, bahse konu şahıslar ağır bir şekilde yaralayıp vahim zarara uğrattıklarını mahkemeye aktardı. Polis müşteki Kadreddin KOÇ beyin kanaması sebebiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi servisine, Yavuz Buğra TÜKEN ise kaburga ve burun kemiklerinin kırık olması sebebiyle ise Girne Dr Akçiçek Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahade altına alındığını zanlıların ise mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, müşteki Koç'un hayati tehlikesi devam ettiğinden zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber

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09/04/2023 11:51