Darp Zanlısı Cezaevine Gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen “Kasti Hasar ve Ciddi Darp” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Thierry Wilfrdied Kamta Ngoukedi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Thierry Wilfrdied Kamta Ngoukedi’nin 1 Mart 2025 tarihinde saat 17:45 raddelerinde Lefkoşa da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde kendisine uçak bileti kesmediği gerekçesi ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu patronu K.Y.A’yı iki eli ile göğsünden ittirip sırtını ahşaptan mamul çiçekliğe vurmasına sebep olup eli ile cinsel organını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti. Polis olayın sonucunda müştekinin çarptığı 500 TL değerindeki bir adet seramik ile 5,000 değerindeki ahşaptan mamul çiçekliğin çatlamasına sebebiyet vererek kasti hasara uğrattığını da mahkemeye aktardı. Polis zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gönüllü ifade verdiğini söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak 2 gün süreyle ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını belirtti. Polis, zanlının çalışma izninin iptali için işverenin başvuruda bulunduğunu, ülkede yasal statüsü kalmayacağını belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı patronunun kendisine hakaret ettiğini, aşağıladığını bu nedenle sinirlendiği için bir anlık öfke ile bu suçu işlediğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)