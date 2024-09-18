Darp zanlısı yakalandı
18/09/2024
Yeniboğaziçi’nde 14 Eylül tarihinde meydana gelen olayda, bir apartmanda sakin D.B.E.(E-26), kız kardeşiyle konuşmak istediği gerekçesiyle, aynı apartmanda sakin A.A.(E-43)’nın dairesine izinsiz olarak girdikten sonra, A.A.’nın yüzüne vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip, elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştu.
Polisten verilen bilgiye göre, meselede aranmakta olan D.B.E., dün tespit edilerek tutuklandı.
D.B.E., çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından aleyhinde 2 gün tutukluluk emri verildi.
Soruşturma devam ediyor.18/09/2024 13:51