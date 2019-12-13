Darpçı Güvenlik Görevlilerine 8'er ay hapis cezası

Darpçı Güvenlik görevlileri için bu sabah Girme Kaza Mhkemesi'nde karar okundu.

ads
13/12/2019

ads
Darpçı Güvenlik Görevlilerine 8'er ay hapis cezası

Çatalköy'de faaliyet gösteren “Cage Club” isimli mekâna terlik ile girmek isteyen Türkiye’nin ünlü Diyetisyeni İlter Faik Kaya ile aralarında çıkan tartışma sonucunda 5 güvenlik görevlisi Kaya’yı darp edip vahim zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandılar.

Bu sabah Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkan Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar'a  8 er ay hapis cezası verildi.

13/12/2019 11:13
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Darpçı Güvenlik, haber, kıbrıs, Görevlilerine, 8’er, ay, hapis, cezası
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.