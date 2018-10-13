HABER KIBRIS

Darryl James Palmer YDÜ ‘de!

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13/10/2018

Darryl James Palmer YDÜ ‘de!

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol  Büyük Erkek  takımı Darryl James Palmer’ı kadrosuna kattı.

NCAA1 ligi takımlarından South Carolina çıkışlı olan 1994 doğumlu oyuncu 4 ve 5 pozisyonlarında oynayabiliyor. 2.03’lük atletik oyuncu en son olarak İngiltere liginde iyi bir performans sergiledi.

Koç Halit Kıryağdı yeni transfer Palmer için şu açıklamaları yaptı. ‘’Tam bir görev adamı  transfer ettik. Darryl sadece bir haftadır bizimle şimdiden çalışkanlığı ve takımdaşlığı ile herkesin saygısını kazandı. Sistem içerisinde çok iyi işler yapacağına eminim. ”

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TAGS: Darryl James Palmer
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