Dart sporcularından Kemal Saraçoğlu Vakfına bağış

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, kanser sürecindeki çocuk ve aileler yararına yapılan dart turnuvasında 45 bin 745 TL bağış toplandığını belirtti.

Vakıftan yapılan açılamada, gelenekselleşmiş ve dart sporcuları için büyük önem taşıyan turnuvanın, bu sene kanserden hayatını kaybeden Zarif Hacıküçük anısına yapılmasının etkinliğe “daha da büyük anlam” yüklediği ifade edildi.

Açıklamada, “Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına Cihargir Spor Kulübü’nde gerçekleşen dart turnuvasına, farklı bölgelerden toplamda 120 sporcu katıldığı ve katılım bedellerinin tümünün kanser sürecindeki çocuk ve aileleri için bağışlandığı” belirtildi.

Turnuvaya kayıt yaptıran herkese Kemal Saraçoğlu Vakfı tarafından katılım belgesi verildiği de kaydedildi.

Kemal Saraçoğlu Vakıf Koordinatörü Servet Özeralp, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda duyarlılığın ve dayanışmanın önemini vurgulayan bu etkinliği organize etmesinden dolayı Akın Aşıkcan’a plaket takdim etti.

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09/11/2022 12:13