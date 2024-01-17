Darts birinci ligde heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Birinci Ligi tüm hızı ve heyecanı ile devam ediyor. Şampiyonluk yarışı ve ilk dört yarışının iyiden iyi kızıştığı dönemde 9. Hafta kritik ve heyecanlı maçlara sahne oldu.

Haftanın ve şampiyonluk yarışında kritik maçlardan biri olan KKTC Fenerbahçeliler Derneği- Fota Darts Derneği maçının kazananı 7-9’luk skor ile Fota Darts Derneği olurken, namağlup liderliğini maç eksiğine rağmen sürdürdü.

9. hafta sonuçları

Ozanköy Spor Kulübü - Mağusa Kültür Derneği: 9-7

Gazimağusa Darts Birliği - Girne Av. Atıcılık Kulübü: 10-6

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü - Dağyolu Spor Kulübü: 11-5

Düzova Spor Kulübü - Vadili Darts Derneği: 10-6

KKTC Fenerbahçeliler Derneği - Fota Darts Derneği: 7-9

Mesarya Darts Birliği - Taşkınköy Spor Kulübü: 10-6

KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU TAKIM O G B M A Y AV P Fota Darts Derneği 8 8 0 0 99 29 70 24 KKTC Fenerbahçeliler Derneği 9 7 0 2 89 55 34 21 Vadili Darts Derneği 9 6 1 2 88 56 32 19 Gazimağusa Darts Birliği 8 6 1 1 79 49 30 19 Alsancak Yeşilova Spor Kulübü 8 5 0 3 72 56 16 15 Girne Av. Atıcılık Kulübü 8 5 0 3 72 56 16 15 Mesarya Darts Birliği 9 4 0 5 65 79 -14 12 Ozanköy Spor Kulübü 8 3 0 5 56 72 -16 9 Dağyolu Spor Kulübü 9 3 0 6 59 85 -26 9 Düzova Spor Kulübü 8 2 0 6 52 76 -24 6 Mağusa Kültür Derneği 8 2 0 6 47 81 -34 6 Taşkınköy Spor Kulübü 8 1 0 7 45 83 -38 3 Deniz Plaza Spor Derneği 8 1 0 7 41 87 -46 3