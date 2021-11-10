Darts Birinci Ligi başladı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi dün (9 Kasım 2021) oynanan maçlarla başladı

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10/11/2021

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Darts Birinci Ligi başladı

12 takımın mücadele verdiği ligin ilk haftasında Karaoğlanoğlu, Taşkınköy, Gazimağusa Darts Birliği, Miracle Değirmenlik, Ozanköy ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği rakiplerini mağlup etti.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi dün (9 Kasım 2021) oynanan maçlarla başladı

12 takımın mücadele verdiği ligin ilk haftasında Karaoğlanoğlu, Taşkınköy, Gazimağusa Darts Birliği, Miracle Değirmenlik, Ozanköy ve Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği rakiplerini mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Rakibi Merit Alsancak Yeşilova’yı 13-3 mağlup eden Karaoğlanoğlu ilk haftayı averajla lider tamamladı.  

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Karaoğlanoğlu-Merit Alsancak Yeşilova: 13-3

KKTC Fenerbahçeliler Derneği-Taşkınköy: 5-11

Düzova-Gazimağusa Darts Birliği: 5-11

Miracle Değirmenlik:-Yükseliş Hentbol İhtisas: 11-5

Mağusa Kültür Derneği-Ozanköy: 6-10

Cihangir Av.At.Birliği-Mesarya Darts Birliği: 12-4

10/11/2021 12:23
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TAGS: Darts Birinci Lig
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