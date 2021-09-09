Darts Davutoğlu ile devam

Darts Federasyonu Lokali’nde gerçekleştirilen genel kurulda tek başkan adayı olan Gürtap Davutoğlu, yeniden başkan seçildi. Faaliyet ve mali raporlar oy birliği ile aklandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Olağan Genel Kurulu, dün (8 Eylül 2021 Çarşamba) yapıldı.

Darts Federasyonu Lokali’nde gerçekleştirilen genel kurulda tek başkan adayı olan Gürtap Davutoğlu, yeniden başkan seçildi. Divan başkanlığını Yıltan Bıyıklı, sekreterliklerini Orçun Latifoğlu ve Osman Erkut’un yaptığı genel kurulda, tek aday olan ve başkan seçilen Gürtap Davutoğlu, böylelikle beşinci dönem bu görevi yeniden üstlenmiş oldu.

Faaliyet ve Mali raporlar oy birliği ile aklandı

Olağan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar görüşüldü. Her iki raporun oy birliği ile aklandığı genel kurulda faaliyet raporunu Gürtap Davutoğlu, mali raporu Emir Kasapoğlu okudu.

Davutoğlu: elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Genel kurulda bir konuşma yapan Gürtap Davutoğlu, katılan üye kulüplere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Covid-19 salgını nedeniyle zor bir sezonu geride bıraktık. Açıkça konuşmak gerekirse, yeni sezonda önümüzü net göremiyoruz. Ancak, darts sporunun aksamaması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de geçtiğimiz dönem yönetim kurulundaki arkadaşlarımla ve diğer kurullardaki arkadaşlarımızla devam ediyorum. Hiçbir değişiklik yapmadım. Önümüzdeki dönemle ilgili salgından dolayı bir ışık göremememize rağmen, dartsa hizmet etmeye elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”

Darts Federasyonu Yönetim Kurulu ve diğer organları öyle:

YÖNETİM KURULU

Gürtap Davutoğlu (Başkan), Tansu Tilki (Asbaşkan), Özder Değer (Sekreter), Emir Kasapoğlu (Mali Sekreter), Osman Sunisioğluları (Sicil ve Lisans Sorumlusu), Turgut Çalıcı (Dış İlişkiler Sorumlusu), Kamil Kolcu (Basın/Halkla İlişkiler Sorumlusu), Avşın Kanatlı (Malzeme/Demirbaş Sorumlusu), Cem Kara, Muslu Baltacı (Faal Üye)

YEDEK ÜYELER:

Ayhan Dumancı, Ozan Davutoğlu, Zafer Kızıler.

DENETLEME KURULU

Dinnavaz İnönülü (Başkan), Sevil İnönülü, Tanser Tilki

DİSİPLİN VE CEZA KURULU

Av. Uygar Kalmaz (Başkan), Av. Hüseyin Kaşot, Av. Kaya Muhtaroğlu, İsmail Mıstıkoğlu, Muazzez Beyzade

YEDEK ÜYELER:

Muhsin Özşanlı, Vehbi Özerem.

MERKEZ HAKEM KOMİTESİ

Osman Erkurt (Asbaşkan), Hüseyin Behlül, Hüseyin Çoban, Sami Eynel, Orçun Latifoğlu

ORGANİZASYON KOMİTESİ

Tansu Tilki (Başkan), Kamil Kolcu, Osman Sunisioğluları, Cem Kara

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09/09/2021 09:25