HABER KIBRIS

Darts Federasyonu “çocuklara” moral verecek

Darts Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı’ndan Ramazan Bayramı öncesi anlamlı girişim

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12/06/2018

Darts Federasyonu “çocuklara” moral verecek
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ÇOCUK SERVİSİNDE KARAGÖZ VE HACİVAT OYUNU… Sağlık Bakanlığı ile Darts Federasyonu “Sosyal Sorumluluk Projesi” adı altında “Karagöz ve Hacivat” oyunu gösterisi organize etti. Gösteri 14 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da yapılacak

 

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF), sosyal sorumluluk projesi geliştirerek ilk adımı attı. Bu bağlamda  KKTC Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu iş birliğinde “Sosyal Sorumluluk Projesi” adı altında “Karagöz ve Hacivat” oyunu gösterisi sunulacak.

Çocuk servisinde yapılacak.

Söz konusu “Karagöz ve Hacivat” oyunu Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde yapılacak.

Ramazan Bayram arifesinde çocuk servisinde yatan hasta çocuklarımıza moral motivasyon olması amacıyla düzenlenen oyun, Hayali Sanat Kurucuları Ahmet Alper Ayana ve Tevfik Aytekin, asistan Mehmet Davutoğlu tarafından sunulacak.

Çocuk servisinde gerçekleşecek gösteri, 14 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak

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TAGS: Darts Federasyonu, haber, kıbrıs
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