Darts şampiyonları UKÜ ve DAÜ

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen Darts Şampiyonası tamamlandı. Yenicami Ağdelen Kulübü’ndeki darts merkezinde oynanan karşılaşmalar sonucunda kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), erkeklerde de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımları şampiyon oldu.

Kadınlarda ikincilik DAÜ’nün olurken, üçüncülük ise Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımının oldu. Erkeklerde ise YDÜ ikinci olurken, üçüncülük ise Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) gitti.

Organizasyon sonrasında başarılı olan takımlara kupa ve madalyalarını Darts Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Çalıcı, UKÜ Spor Koordinatörü Tarkan Kayaş ve KKÜSF Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Ersoy takdim etti.

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07/01/2022 13:11