Dartscılardan Cahitoğlu’na Nezaket Ve Teşekkür Ziyareti

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
26/12/2024

Dartscılardan Cahitoğlu’na Nezaket Ve Teşekkür Ziyareti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu yöneticileri Hakan Boral ve Murat Çınaroğlu, darts sporuna  gösterdiği yakın ilgi ve katkılarından dolayı KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundular.  Darts sporunun ülkemizdeki yeri, daha ileriye taşımak için atılması gereken adımlar ve yeni projelerin görüşüldüğü ziyaret sonrasında KKTC Darts Milli Takım forması Cahitoğlu’na taktim edildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Dartscılardan Cahitoğlu’na Nezaket Ve Teşekkür Ziyareti
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.