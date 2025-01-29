Darts’ta 1. Ligde Diamond Child Lider



TUBORG Birinci ligi A grubunda lider Dimaond Child Darts Derneği deplasmanda Dağyolu Darts Derneği ile karşılaştı ve çok rahat bir şekilde maçtan 4-12 galip ayrılarak liderlik koltuğundaki yerini korudu. Grupta ikinci sırada bulunan Yeni Vadili Darts Derneği ise deplasmanda Lefkoşa Darts Birliği ile karşılaştı ve karşlaşmadan 13-3 galip gelerek gecenin en farklı galibiyetini aldılar. Ozanköy Spor kulübü deplasmanda Mesarya Darts Birliği ile karşılaşması 8-8 berabe biterken, Düzova Spor kulübü ile Mesarya Darts Birliği karşılaşmasından da galip gelen çıkmadı ve maç beraberlik ile biterken iki takım bir puan ile haftayı kapattılar.

Çaltinoğlu rüzgar gibi esti

TUBORG Süper Ligi’nde 6’ncı hafta maçlarında Tahir Çaltinoğlu rüzgarı esti. Takımın galibiyetinde önemli rol oynayıp oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan, ayrıca darts oyununun rekoru olan en yüksek sayıdan bitirme (170 Finiş) başarısını gösteren ve oynadığı karşılaşmalarda maksimum skor olan 2 adet en yüksek sayı atma (2x180) başarısını gösteren Diamond Child Darts Derneği takımı oyuncusu Tahir Çaltinoğlu, yan ödül sıralamalarında da liderliğini koruyarak haftanın sporcusu olmayı bu haftada hak ettiğini göstermiş olduGeceye damga vuran bir diğer olay ise Diamond Child Darts Derneği takımı oyuncusu Tahir Çaltinoğlu, bir maç’ta 2 kez 180 atma başarısı göstererek Birin Lig’de haftanın en iyi oyuncusu oldu.