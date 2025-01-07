Darts’ta 3. Hafta tamamlandı

TUBORG Süper Lig ve Birinci Lig B grubunda 3’ncü hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Geçtiğimiz yılın Süperlig şampiyonu Minareliköy deplasanda Beyarmudu Belediyesini 15-1 yenerek en farklı galibiyeti alırken, bu sene sıfırdan bir takım kuran Gönyeli Spor Kulübü ise ilk puanını Alsancak Yeşilova Spor Kulübünü yenerek aldı.

TUBORG Birinci Ligi B grubunda averaj ile Liderlik koltuğunda oturan Kıbrıs Dart Derneği deplasmanda Düzova Darts Derneği’ni 12-4 yenerek zirvedeki yerini korurken, ikinci sırada bulunan ve aynı puana sahip Lefkoşa Spor Birliği ise Deplasmanda ligin yeni takımı Aydınköy Darts Birliği Derneği maçına kötü başlamasına rağmen maçtan 9-7 galip ayrılarak zirvede averaj ile ikinci sıradaki korudu.Gecenin diğer çekişmeli geçen maçı ise Girne’de gerçekleşti, Girne Avcılık Atıcılık Kulubü ile Gazimağusa Darts Birliği karşılaşmasında son periodda kazanan takım Gazimağusa Darts Birliği oldu ve Süper lige çıkmak için önemli bir aventaja sahip oldu. Gecenin tek berabere sonuçlanan karşılaşmasında ise Coşkuner Derneği ile Deniz Plaza Spor Derneği maçtan 8-8 beraberlik ile bir puan ile geceyi tamamladılar.

2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU

O G B M + - Avg P

Minareliköy S.K. 3 3 0 0 40 8 32 9

Gönyeli Darts Birliği 3 2 1 0 35 13 22 7

Gönyeli Avcılık At. Kulübü 3 2 1 0 34 14 20 7

Fota Darts Derneği 2 2 0 0 21 11 10 6

Gönyeli Spor Kulübü 3 1 0 2 19 29 -10 3

Alsancak Y. S.K. 3 1 0 2 16 32 -16 3

Güzelyurt Darts Birliği 2 0 0 2 7 25 -18 0

Cihangir S.K. 3 0 0 3 14 34 -20 0

Beyarmudu Belediyesi 2 0 0 2 6 26 -20 0

Gönyeli Spor Kulübü 10 - 6 Alsancak Y. S.K.

Cihangir S.K. 3 - 13 Gönyeli Darts Birliği

Beyarmudu Belediyesi 1 - 15 Minareliköy S.K.

Gönyeli Avcılık At. Kulübü 11 - 5 Güzelyurt Darts Birliği

Güzelyurt Darts Birliği - Bay

2024/2025 Tuborg Birinci Lig B Grubu

O G B M + - Avg P

Kıbrıs Dart Derneği 3 3 0 0 38 10 28 9

Lefkoşa Spor Birliği 3 3 0 0 32 16 16 9

Gazimağusa Darts Birliği 3 2 0 1 26 22 4 6

Aydınköy Darts Derneği Birliği 3 1 1 1 26 22 4 4

Coşkuner K.S.S.Derneği 3 1 1 1 23 25 -2 4

Deniz Plaza Spor Derneği 3 0 2 1 18 30 -12 2

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 3 0 0 3 18 30 -12 0

Düzova Darts Derneği 3 0 0 3 11 37 -26 0

Düzova Darts Derneği 4 - 12 Kıbrıs Dart Derneği

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü 7 - 9 Gazimağusa Darts Birliği

Aydınköy Darts Derneği Birliği 7 - 9 Lefkoşa Spor Birliği

Coşkuner K.S.S.Derneği 8 - 8 Deniz Plaza Spor Derneği