Dartsta 4. Hafta tamamlandı

Darts Süper Ligi’nde Minareliköy, Darts Birinci Ligi’nde ise Kıbrıs Dart Derneği lider durumda



Tuborg Süper Lig ve Birinci Lig B grubunda 4’ncü hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Süper ligin şampiyonlukta iddialı takımlarından Gönyeli Darts Birliği rakibi Gönyeli Spor Kulübünü 15-1 yenerek gecenin en farklı galibiyeti alırken, süper ligde yoluna kayıpsız devam eden son şampiyon Minareliköy ise Fota Darts Derneğini 14-2 yenerek puan farkıyla liderliğini devam ettirmeyi başardı.



Cihangir Spor Kulübü deplasmanda karşılaştığı Güzelyurt Darts Birliği karşılaşmasından 9-7 galip ayrılarak ilk 3 puanını almayı başarırken, Beyarmudu Belediyesi Darts takımı da yine ilk 3 puanını Alsancak Yeşilova Spor Kulübü deplasmanından 9-7’lik skor alarak hanesine ilk 3 puanı yazdırmış oldu. Haftayı bay olarak geçen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ise 3’ncü sıradaki yerini korudu.

Tuborg Birinci Ligi B grubunda averaj ile Liderlik koltuğunda oturan Kıbrıs Dart Derneği evinde Girne Avcılık Atıcılık Kulübü ile karşılaşırken, karşılaşmadan 10-6 galip ayrılarak averaj ile liderliğini korurken, takipçisi Lefkoşa Spor Birliği evinde Coşkuner Derneği ile karşılaştı.



Lefkoşa Spor Birliği karşılaşmayı 10-6 kazanarak liderlik takibini sürdürmeye devam etti. Gazimağusa Darts Birliği ile ligin yeni takımlarından Aydınköy Darts Birliği Derneği karşılaşmasında, geçen haftanın süpriz takımı Aydınköy darts takımı deplasmanda üstünlük kuramayarak karşılaşmadan 12-4 mağlup ayrıldı.



Gazimağusa Darts Birliği almış olduğu bu galibiyetle Süper lige çıkma yolunda çok değerli bir üç puanı daha hanesine yazdırmış oldu.





Minareliköy S.K. 14 - 2 Fota Darts Derneği Güzelyurt Darts Birliği 7 - 9 Cihangir S.K. Alsancak Y. S.K. 7 - 9 Beyarmudu Belediyesi Gönyeli Darts Birliği 15 - 1 Gönyeli Spor Kulübü Gönyeli Avcılık At. Kulübü - Bay