Dartsta 4. Hafta tamamlandı

Darts Süper Ligi’nde Minareliköy, Darts Birinci Ligi’nde ise Kıbrıs Dart Derneği lider durumda

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
15/01/2025

Dartsta 4. Hafta tamamlandı

Darts Süper Ligi’nde Minareliköy, Darts Birinci Ligi’nde ise Kıbrıs Dart Derneği lider durumda

Tuborg Süper Lig ve Birinci Lig B grubunda 4’ncü hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Süper ligin şampiyonlukta iddialı takımlarından Gönyeli Darts Birliği rakibi Gönyeli Spor Kulübünü 15-1 yenerek gecenin en farklı galibiyeti alırken, süper ligde yoluna kayıpsız devam eden son şampiyon Minareliköy ise Fota Darts Derneğini 14-2 yenerek puan farkıyla liderliğini devam ettirmeyi başardı.

Cihangir Spor Kulübü deplasmanda karşılaştığı Güzelyurt Darts Birliği karşılaşmasından 9-7 galip ayrılarak ilk 3 puanını almayı başarırken, Beyarmudu Belediyesi Darts takımı da yine ilk 3 puanını Alsancak Yeşilova Spor Kulübü deplasmanından 9-7’lik skor alarak hanesine ilk 3 puanı yazdırmış oldu. Haftayı bay olarak geçen Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ise 3’ncü sıradaki yerini korudu.

Tuborg Birinci Ligi B grubunda averaj ile Liderlik koltuğunda oturan Kıbrıs Dart Derneği evinde Girne Avcılık Atıcılık Kulübü ile karşılaşırken, karşılaşmadan 10-6 galip ayrılarak averaj ile liderliğini korurken, takipçisi Lefkoşa Spor Birliği evinde Coşkuner Derneği  ile karşılaştı.

Lefkoşa Spor Birliği karşılaşmayı 10-6 kazanarak liderlik takibini sürdürmeye devam etti.  Gazimağusa Darts Birliği ile ligin yeni takımlarından Aydınköy Darts Birliği Derneği karşılaşmasında, geçen haftanın süpriz takımı Aydınköy darts takımı deplasmanda üstünlük kuramayarak karşılaşmadan 12-4 mağlup ayrıldı.

Gazimağusa Darts Birliği almış olduğu bu galibiyetle Süper lige çıkma yolunda çok değerli bir üç puanı daha hanesine yazdırmış oldu.


Minareliköy S.K.               14   -  2         Fota Darts Derneği

Güzelyurt Darts Birliği       7   -  9           Cihangir S.K.

Alsancak Y. S.K.                  7   -  9           Beyarmudu Belediyesi

Gönyeli Darts Birliği        15   -  1          Gönyeli Spor Kulübü

Gönyeli Avcılık At. Kulübü     -   Bay

 

Lefkoşa Spor Birliği            10   -  6         Coşkuner K.S.S.Derneği

Gazimağusa Darts Birliği   12   -  4         Aydınköy Darts Derneği Birliği

Kıbrıs Dart Derneği            10   -  6         Girne Avcılık Atıcılık Kulübü
YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: spor, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.