Dartsta 7. Hafta tamamlandı

TUBORG Süper Lig’inde 7’nci hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Süper ligin şampiyonlukta iddialı iki takımın maçı ile başlayan gece’de geçen yılın şampiyon takımı Minareliköy Spor Kulübü ile ikincisi Gönyeli Darts Birliği maçı darts camiasında sonucu en çok beklenen karşılaşma oldu. İlk yarısı 4-4 çekişmeli geçen ilk yarının ardından ikinci yarı farkı açan Minareliköy Spor Kulübü karşılaşmadan 11-5 galip ayrılarak maç eksiğine rağmen liderliğini korudu ve puan farkının açılmasını sağladı.Gecenin bir diğer karşılaşmasında deplasmanda Beyarmudu Belediyesi ile oynayan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü karşılaşmadan 10-6 galip gelerek namağlup ünvanını korumasını bildi. Fota Darts Derneği ile Güzelyurt Darts Birliği karşılaşmasında gülen taraf 11-5’lik skor ile Fota Darts Derneği olurken gecenin tek beraberlik ile sonuçlanan karşılaşması Gönyeli Spor Kulübü ile Cihangir Spor Kulübü arasında yaşandı.