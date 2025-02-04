Dartsta 7. Hafta tamamlandı

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04/02/2025

Dartsta 7. Hafta tamamlandı

TUBORG Süper Lig’inde 7’nci hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Süper ligin şampiyonlukta iddialı iki takımın maçı ile başlayan gece’de geçen yılın şampiyon takımı Minareliköy Spor Kulübü ile ikincisi Gönyeli Darts Birliği maçı darts camiasında sonucu en çok beklenen karşılaşma oldu. İlk yarısı 4-4 çekişmeli geçen ilk yarının ardından ikinci yarı farkı açan Minareliköy Spor Kulübü karşılaşmadan 11-5 galip ayrılarak maç eksiğine rağmen liderliğini korudu ve puan farkının açılmasını sağladı.Gecenin bir diğer karşılaşmasında deplasmanda Beyarmudu Belediyesi ile oynayan Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü karşılaşmadan 10-6 galip gelerek namağlup ünvanını korumasını bildi. Fota Darts Derneği ile Güzelyurt Darts Birliği karşılaşmasında gülen taraf 11-5’lik skor ile Fota Darts Derneği olurken gecenin tek beraberlik ile sonuçlanan karşılaşması Gönyeli Spor Kulübü ile Cihangir Spor Kulübü arasında yaşandı.

 

 

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HK SPOR

Tüm Türkiye'nin konuştuğu pozisyon: Braga maçında Fenerbahçe'nin kaderini değiştiren an

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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Fenerbahçe'ye play-off için 1 puan, sadece Braga'nın Lazio'yu tek farklı yenmesi durumunda yetiyordu. Nefeslerin kesildiği maçta Portekiz temsilcisinin Lazio'ya karşı skoru 2-0'a getiren ve Fenerbahçe'nin Avrupa defterini kapatması anlamını taşıyan gol iptal edildi. Bu iptal sonrası Fenerbahçe, play-off biletini almaya hak kazandı.

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