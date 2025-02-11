Dartsta 8. Hafta tamamlandı

TUBORG Süper Lig’inde 8’nci hafta maçları dün akşam oynanan çekişmeli maçların ardından sona erdi. Süper ligin geçen son şampiyonu deplasmanda Güzelyurt Darts Birliği ile karşılaştı. Karşılaşmayı 15-1 gibi bir galibiyet alan Minareliköy Spor Kulübü ligin ilk yarısının son maçına namğlup ünvanını korumasını bildi. Lligin diğer bir namağlup takımı Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü ise çekişmeli geçen Fota Darts Derneği karşılaşmasını 9-7 kazanarak lig sıralamasında önemli bir galibiyet aldı.bir maç fazlası ile ikinci sırada bulunan Gönyeli Darts Birliği evinde Alsancak Yeşilova Spor Kulübü ile karşılaştı ve fire vermeden 16-0 gibi fark ile gecenin en farklı galibiyeti aldı. Gecenin son bir diğer kritik maçı ise Cihangi Spor Kulübü ile Beyarmudu Belediyesi arasında oynandı. Cihangir Spor Kulübü karşılaşmadan 9-7 galip gelerek düşme potasından uzaklaşarak rahat bir nefes almayı bildi.

2024/2025 TUBORG SÜPER LİG PUAN DURUMU O G B M + - Avg P Minareliköy S.K. 7 7 0 0 91 21 70 21 Gönyeli Darts Birliği 8 6 1 1 99 29 70 19 Gönyeli Avcılık At. Kulübü 7 6 1 0 75 37 38 19 Fota Darts Derneği 7 4 0 3 53 59 -6 12 Cihangir S.K. 7 2 1 4 46 66 -20 7 Gönyeli Spor Kulübü 7 1 1 5 36 76 -40 4 Güzelyurt Darts Birliği 6 1 0 5 32 64 -32 3 Beyarmudu Belediyesi 6 1 0 5 29 67 -38 3 Alsancak Y. S.K. 7 1 0 6 35 77 -42 3 Gönyeli Darts Birliği 16 - 0 Alsancak Y. S.K. Gönyeli Avcılık At. Kulübü 9 - 7 Fota Darts Derneği Cihangir S.K. 9 - 7 Beyarmudu Belediyesi Beyarmudu Belediyesi 1 - 15 Gönyeli Darts Birliği Gönyeli Spor Kulübü - Bay