Darts’ta Birinci Lig A Grubu karşılaşmaları oynandı

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18/12/2024

Darts’ta Birinci Lig A Grubu karşılaşmaları oynandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun organize ettiği takımsal darts liglerine önceki akşam birinci lig A Grubu karşılaşmları ile devam edildi.

Dağyolu-Mesarya maçı berabere sonuçlanırken Diamond Child , Ozanköy ve Vadili rakiplerini yenerek geceyi üçer puanla kapatan takımlar oldu.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

Birinci Lig A Grubu

Dağyolu Darts Derneği – Mesarya Darts Birliği      : 8 - 8 

Lefkoşa Darts Birliği – Ozanköy Spor Kulübü          : 5 - 11  

Düzova Spor Kulübü – Diamond Child DD                             : 3 - 13

Yeni Vadili DD – Mağusa Kültür Derneği                 : 10 - 6 

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TAGS: Darts’ta Birinci Lig A Grubu karşılaşmaları oynandı
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