Darts’ta ikinci hafta çekişmeli geçti

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Süper lig ve Birinci Lige pazartesi ve salı günü oynan karşılaşmalar ile devam edildi.

Süper Lig ’te son şampiyon Minareliköy Spor Kulübü 2. Haftayı da kayıpsız geçerek bu sezon da iddialı olduğunu ortaya koyarken, geçen sezonun 2.’si Gönyeli Darts Birliği de ikide iki yaparak bu sene de şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu ortaya koydu.

Bu iki ekibin puan ve averajlarının da aynı olması son maça kadar heyecanın habercisi olarak yorumlandı. Gönyeli’nin bir diğer takımı Gönyeli Spor Kulübü de 2. Haftayı kayıpsız geçere averaj ile bu iki takımın hem arkasında 3. Sırada takipte.

1.Lig’in yeni ve iddialı ekibi Fota Darts Derneği 3. Haftayı da kayıpsız geçerek averaj ve maç fazlası ile liderliğini sürdürdü.