Dartsta kupa heyecanı başladı

Karaoğlanoğlu, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup ederek birinci tura yükseldi

Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Darts Federasyon Kupası’nda heyecan dün (9 Mart Pazartesi 2020) başladı.

Ön eleme turu ile başlayan kupa heyecanında Karaoğlanoğlu, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü, Beyarmudu Belediyesi ve Minareliköy rakiplerini mağlup ederek birinci tura yükseldi.

Kupada birinci tur kuraları yarın (11 Mart Çarşamba 2020) çekilecek. Birinci tur maçları 16 Mart Pazartesi günü oynanacak.

Federasyon Kupası ön eleme tur maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Yenicami-Karaoğlanoğlu: 7-9

Gönyeli Av.At.K.-Coşkuner: 10-2

Beyarmudu Belediyesi-Değirmenlik: 10-4

Düzkaya-Minareliköy: 2-10

BRT SPOR

11/03/2020 10:44