Dartsta uluslararası organizasyon tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Northern Cyprus Open Darts Turnuvası 18-Ekim - 22 Ekim tarihleri arasında Kaya Artemis Hotel’de gerçekleştirildi.

Uluslararası Northern Cyprus Open Darts turnuvası bu yıl da geçen yıl olduğu gibi izlenmeye değer ve heyecan vericiydi.

Turnuva ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu yöneticisi Hakan Boral, şu an kadınlarda Dünya’nın 1 numarası olan İngiliz sporcu Beau Greaves ve yurt dışından birçok sporcunun ilgi gösterdiği turnuvanın yerel sporcularımza uluslararası tecrübe kazandırmanın yanı sıra ülke tanıtımına da büyük katkısı olduğunu söyledi.

Gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirten Boral, hedeflerinin bu turnuvayı yurt dışında daha tanınır hale getirmek ve elde edecekleri katkılarla daha fazla yerel sporcumuzun turnuvaya katılmasını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Tatil için ülkemizde bulunan 5 kez Dünya 12 kez Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp da turnuvayı ilgi ile izleyenler arasındaydı.

250 sporcunu katılım gösterdiği turnuvada kazanan isimler şöyle:

Northern Cyprus Open: Kevin Leadenham

Erkekler Klasik: Mark Fletcher

Erkekler (Çiftler): Andy Jervis – Phil Clarke

Northern Cyprus Open Kadınlar: Beau Greaves

Kadınlar Klasik : Kirsi Viinikainen

Kadınlar (Çiftler) : Beau Greaves -Paula Jacklin