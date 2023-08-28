Darwin Nunez'den Liverpool'a hayat öpücüğü

Premier Lig'in 3. haftasının son maçında Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 90+3'te Darwin Nunez'in golüyle maçı 2-1 kazandı.

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28/08/2023

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Darwin Nunez'den Liverpool'a hayat öpücüğü

Premier Lig'de 3. hafta maçında Newcastle United, Liverpool'u konuk etti. Konuk ekip Liverpool maçı 2-1 kazandı. 

Mücadelenin 25. dakikasında Anthony Gordon'ın golü ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 

Sadece 3 dakika sonra Virgil van Dijk gördüğü kırmızı kartla takımını eksik bıraktı. Gördüğü karta inanamayan Hollandalı stoper uzun süre hakeme itiraz etti. 

Darwin Nunez yıldızlaştı

Oyuna 77. dakikada giren Darwin Nunez, maçın kaderini değiştiren isim oldu. 

81. dakikada ilk golü bulan Uruguaylı, 90+3'te attığı golle eksik durumda olan takımına galibiyet getirdi. 

Bununla birlikte Liverpool 7 puana yükseldi. Newcastle United ise 3 puanda kaldı. 

Liverpool, Premier Lig'de bir sonraki hafta sahasında Aston Villa ile karşılaşacak. Newcastle ise aynı haftada Brighton'a konuk olacak. 

28/08/2023 09:54
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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