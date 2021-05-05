Daşdelen Türkiye'ye sevk edilmek istiyor

KKTC’de ikamet eden Serdal Daşdelen, çok ciddi sağlık sorunları olduğunu belirterek Türkiye’ye sevk edilmek istediğini söyledi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan Serdal Daşdelen 13 yıldır sağlık sorunları olduğunu ve yürümekte zorluk çektiğini belirtti. Kendi imkanları ile Türkiye’ye gidemeyeceğini söyleyen Daşdelen, "Burada ölmek istemiyorum”dedi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenen Daşdelen, kendisini Türkiye, sevk etmeleri çağrısında bulundu.

Bu habere tepkiniz:



05/05/2021 13:00