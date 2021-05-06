Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 02.40'ta ve 47,38 kilometre derinlikte gerçekleşti.



Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 7,25 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ekipleri, depremin bir hasara neden olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

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06/05/2021 09:05