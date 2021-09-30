Datça açıklarında peş peşe depremler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında peş peşe üç deprem meydana geldi.

ads ads ads ads
30/09/2021

ads
ads
ads
Datça açıklarında peş peşe depremler

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında peş peşe üç deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ilk depremin şiddeti 4,3 olarak açıklanırken, ikinci ve üçüncü depremin şiddeti ise 4,1 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremi sosyal medyadan duyurdu.

Deprem, Ege Denizi'nde meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem yerin 5,51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

4,3 büyüklüğündeki deprem saat 01.22 sıralarında oldu.

İkinci deprem

4,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

Saat 01.22'de meydana gelen deprem yerin 7,35 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Üçüncü deprem

Datça üçüncü kez sallandı. Saat 02.27'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 16.40 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

30/09/2021 08:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: datça, deprem, haberkıbrıs
MANŞETLER

HK TÜRKİYE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.