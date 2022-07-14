Datça'da orman yangını: Çıkış nedeni belli oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Havanın kararmasıyla bölgeye takviye ekipleri sevk edilirken, gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte 5 uçak ve 12 helikopterlik hava gücüyle müdahale yeniden başladı. Helikopterler alevlerin üzerine aralıksız olarak sorti yaparak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, yangının çıkış nedenine ilişkin, "Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" dedi. Sağlık Bakanı Koca yangından etkilenenlerin sayısını açıkladı.

Datça'da Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına müdahale sürüyor. Rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Çok sayıda orman işçisi, arazöz ve iş makineleriyle yangının yerleşim birimlerine ilerlememesi için tedbir alındı ancak alevler bazı yazlık evlere kadar ulaştı, hasar görenler oldu.

Çok sayıda ev de tahliye edildi.

TATİLCİLER DE BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı.

Jandarma, Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi.

Bunun üzerine tatilciler, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı.

Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "İşletme sahipleri ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti" dedi.

Datça-Mesudiye karayolu da yangın nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.

YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

Söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı da devrildi. Hafif yaralanan 3 itfaiye erine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Jandarma ekipleri bölgeye görevliler dışında girişlere izin vermiyor. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri yangının bölgedeki diğer evlere sıçramaması için çaba gösteriyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 17 helikopter, 179 arazöz, 29 iş makinesi, 21 ilk müdahale aracı, 1466 personel ve 130 gönüllü görev alıyor.

Belediyelerin itfaiye ekipleri ile askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

"ELEKTRİK TRAFOSUNDAN ÇIKTIĞI YÖNÜNDE"

Bakan Kirişci, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, saat 12.21 itibarıyla Mesudiye Mahallesi'nde çıkan yangına saat 12.35 gibi ekiplerin gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi. Kirişci, yangının çıkış nedenine ilişkin, "Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" dedi. Bakan Kirişci, gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopterinin de Datça'da ilk kez kullanılmaya başlandığını söyledi.

500-600 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 500-600 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü belirten Kirişci, "Bu 500-600 hektarlık alanın tam olarak tespitini inşallah yangın kontrol altına alındıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecek durumda olacağız. Teselli bulduğumuz en önemli husus, gerek insan noktasında gerekse canlı hayvan noktasında herhangi bir zayiatın olmaması" dedi.

2 BİN 400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

2 bin 400 civarında vatandaşın, zarar görmemeleri, yangından olumsuz etkilenmemeleri için bulundukları mahalleden tahliye edildiklerini vurgulayan Kirişci, bu tahliye çalışmalarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarının büyük hızla sürdüğünü aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınından 19 kişinin etkilendiğini duyurdu.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" dedi.

KARA EKİBİNİN SAYISI ARTIRILDI

Datça'daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı. Bölgeye takviye kara ekipleri sevk edildi.

Gece boyunca müdahale sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla da 12 helikopter ve 5 uçak söndürme çalışmalarına yeniden başladı.

GECE GÖRÜŞ SİSTEMİNE SAHİP İKİ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ MÜDAHALEYE BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ilk defa Datça'da kullanılacağını söylediği gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Helikopterler alevlerin üzerine aralıksız olarak sorti yaparak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREVE BAŞLADI

RÜZGARLA MÜCADELE

Bölgedeki rüzgarın 60 kilometreye kadar çıktığı ifade ediliyor.

Çeşme'deki şiddetli rüzgara da dikkat çeken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan şu bilgileri verdi:

''Rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar çıkıyor. 45 kilometrenin altına da inmesini beklemiyoruz. Ne yazık ki bölgedeki rüzgar, bu hızıyla bir hafta boyunca etkisini sürdürecek.''

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14/07/2022 09:20