DAÜ 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ilk üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın onuncusu, 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirildi. Etkinliğe; DAÜ Spor İşleri Müdürü Cemal Konnolu’nun yanı sıra çok sayıda voleybol sever ve izleyici katıldı. 3 Temmuz 2022 Pazar günü oynanan yarı final ve final müsabakaları ile turnuvanın şampiyonları belli oldu.

Toplam 105 Sporcu Mücadele Etti

Turnuvada, üçlü erkekler kategorisinde 16 takım, üçlü kadınlar kategorisinde 7 takım ve üçlü karışık kategorisinde 12 takım mücadele etti. Üçlü erkekler kategorisinde Tunç-Ertan-Abdurrahman, üçlü kadınlar kategorisinde Sıla-Sıla-Buse ve üçlü karışık kategorisinde Mehmetali-Ahmet-Naz şampiyonluk elde eden takımlar oldu. Final maçları sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve para ödülleri takdim edildi. DAÜ 10. Osman Maraşlı Anı Turnuvası’nda dereceye giren takımlar şöyle:

Üçlü erkekler:

Tunç-Ertan-Abdurrahman

Umut-Osman-Mehmet

Ali-Münür-Ali Osman

Kemal-Douglas-Mehmet

Cafer-Seid-Ahmet

Cemal-Ecevit-Milat

Üçlü kadınlar:

Sıla-Sıla-Buse

Nehir-Şerifenaz-İsmihan

Serpil-Sıla-Seray

18 yaş altı karışık:

Mehmetali-Ahmet-Naz

Osman-Arda-Fatma

Ege-Mustafa-Beliz

Nejati-Kaan-Buse

Özel ödüller:

En Güçlü Erkek: Ertan Fellahoğlu

En Güçlü Kadın: Sıla Kayalp

En Genç Sporcu: Masal Biran

En İyi Seyirci: Hacer – Hakan Bayraktar

En İyi Amatör: Abdulrahman Saleh Aldakfli

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04/07/2022 22:10