Daü 10. Uluslararası Kariyer Günleri İletişim Fakültesi, Sinema Ve Televizyon Bölümü İle Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin 10’uncusu, DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü ile başladı. İletişim Fakültesi Mor Salon’da gerçekleşen etkinliğin konuğu, ünlü Belgesel Yapımcısı Tüluhan Tekelioğlu oldu. Etkinlik, Tekelioğlu’nun, Türkiye’nin değişik coğrafyalarında farklı yokluklar ve engeller içerisinde yetişen gençlerin başarı hikayelerini konu alan “Güç Sensin” belgeselinin gösterimi ile başladı. Tekelioğlu, bu belgeselde bambaşka aile yapılarında büyüyen 8 gencin ilham veren hikayesini ele aldı. Tekelioğlu’nun Türk gençliğine armağan ettiği belgesel ilgiyle izlendi.

“Engelleri Anneleri İle Birlikte Aştılar”

Belgeselin ardından gerçekleşen söyleşide DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencilerini hayallerinin peşinden koşmaya motive eden Tüluhan Tekelioğlu, umutsuz durumlarda bile umut olduğunu belirterek, gençlerin istedikten sonra bir şekilde başarıya ulaşabileceklerini ifade etti. Aslen Selanikli olan anneannesinin “Engeller aşılmak içindir. Takılmak için değil.” sözünü hatırlatan Tekelioğlu, zor şartlarda büyüyen ancak başarıya ulaşan tüm gençlerin arkasında onları destekleyen annelerinin olduğu ve engelleri anneleri ile birlikte aştıklarına dikkat çekti.

Tekelioğlu’na Plaket Takdiminde Bulunuldu

Belgesel Yapımcısı Tüluhan Tekelioğlu, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan, Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad ile Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları da yer aldı. Ziyaret sonunda Prof. Dr. İşçioğlu tarafından Tekelioğlu’na plaket takdiminde bulunuldu.

“Öğrencilerimizin Kariyerlerine Katkı Sağlayacak”

Diğer fakültelerle devam edecek olan DAÜ 10. Uluslararası Kariyer Günleri etkinlikleri, alanlarında uzman profesyonellerle DAÜ öğrencilerini bir araya getiriyor. Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici, “Uluslararası Kariyer Günleri, her yıl öğrencilerimiz için düzenli olarak DAÜ-MİKA bünyesinde, fakültelerimizle iş birliği içerisinde organize edilmektedir. Bu etkinlikler ile öğrencilerimizin, profesyonel yaşantılarına atılırken kendilerine rehberlik edecek bilgileri, alanlarında uzman profesyonellerden edinmeleri ve kariyerleriyle ilgili doğru kararları verebilmelerini sağlamayı amaçlamaktayız. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl çevrim içi gerçekleştirdiğimiz kariyer günü etkinliklerimizi, bu yıl yüz yüze yapabilmek ve öğrencilerimizle bir araya gelebilmekten dolayı mutluluk duymaktayız. Etkinliğimiz, her fakültemiz için düzenlenecek ve 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi sonuna kadar devam edecektir. 10. Uluslararası Kariyer Günleri’nin, zengin içeriği ve değerli katılımcılarıyla, her yıl olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerimizin kariyerlerine katkı sağlayacağına inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

29/03/2022 16:42