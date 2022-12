DAÜ 11. Uluslararası Kariyer Günleri Başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin 11’incisi, 16 Aralık 2022, Cuma günü Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) tarafından düzenlenecek olan seminer ile başlıyor. Whilone Technology Yazılım Danışmanlık Şirketi’nin kurucu ortağı ve Solitera Advanced Technology Genel Müdür Yardımcısı İskender Tuğrul Korkut tarafından gerçekleştirilecek olan “Girişimcilik Vazgeçmeyenlerin Kaderidir” konulu seminer saat 13:30’da BTYO CT 001’de düzenlenecek.

Oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Elçin Öğrenciler ile Buluşacak

16 Aralık 2022 Cuma günü, saat 15:00’te Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından “Sinemada Kariyer ve Oyunculuk” konulu söyleşi gerçekleştirilecek. Söz konusu söyleşide Türkiye’nin önde gelen tiyatro, sinema ve dizi oyuncularından Cansel Elçin ve eşi oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat Elçin ile Türkiye’nin başarılı yapımcılarından Emre Oskay öğrenciler ile bir araya gelecek.

Öğrenciler Profesyonellerle Bir Araya Gelecek

11. Uluslararası Kariyer Günleri, 21 Aralık 2022, Çarşamba günü saat 10.00’da Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü tarafından ASA Amfi’sinde Prof. Dr. Emre Keskin tarafından verilecek olan “Revealing Biodiversity in Silico Short Stories from the Rainforests to the Poles” konulu sunum ile devam edecek. Öte yandan, 22 Aralık 2022 Perşembe günü ise Hukuk Fakültesi tarafından saat 14:30’da LA1 Amfisi’nde Av. Hazar Leman Yakut, Av. Ali Yeğen, Av. Melis Türkkal ve Av. Şerife Aşman tarafından “TOLES Mezunları Zirvesi” konulu sunumlar gerçekleştirilecek.

2022-2023 Akademik Yılı boyunca devam edecek olan 11. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında öğrenciler, söz konusu etkinliklerde kendilerini bekleyen iş imkanları ile kariyer fırsatları hakkında bilgi sahibi olacak ve aynı zamanda uzmanlara meslekleriyle ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakalayacaklar.

“Öğrencilerimizin Kariyerlerine Katkı Sağlayacak”

11. Uluslararası Kariyer Günleri hakkında açıklamalarda bulunan DAÜ-MİKA Müdürü Derviş Ekşici, Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin her yıl öğrenciler için düzenli olarak DAÜ-MİKA bünyesinde, fakülteler ve yüksekokullarla iş birliği yapılarak organize edildiğini vurguladı. Öğrencilerin mesleki ve sosyal alandaki gelişimi ile kariyer planlarının oluşmasına destek olmayı amaçladıklarını belirten Ekşici, öğrencilerin profesyonel yaşama atılırken kendilerine rehberlik edecek bilgileri, alanlarında uzman profesyonellerden edinmeleri ve kariyerleriyle ilgili doğru kararları verebilmelerini sağlamayı hedeflediklerini aktardı. Ekşici, 11. Uluslararası Kariyer Günleri’nin yıl boyunca fakülteler ve yüksekokullar ile iş birliği içerisinde devam edeceğinin altını çizerek, zengin içeriği ve değerli katılımcılarıyla, öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlayacaklarını vurguladı.

14/12/2022 15:48