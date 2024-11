DAÜ, 12. Dünya Kent Forumu’na Katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) tarafından Mısır’ın Kahire şehrinde düzenlenen 12. Dünya Kent Forumu’na (World Urban Forum-WUF12) katıldı. DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı, Sürdürülebilir Kampus Koordinatörü ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Hoşkara, 4-8 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen ve ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, akademisyenler, iş insanları, toplum liderleri, mimarlar, şehir plancıları ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı 12. Dünya Kent Forumu’nda, üniversitelerin yer aldığı özel stantta DAÜ’yü temsil ettikleri ortak bir sunum gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Hoşkara konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DAÜ olarak, 12. Dünya Kent Forumu’nun parçası olarak düzenlenen Kentsel Fuar (Urban Expo) alanındaki Üniversiteler standında, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)’nın yerelleştirilmesinde yükseköğretim kurumlarının rolünü keşfetmek, Üniversitemizde bu bağlamda gerçekleştirilen çabaları tanıtmak ve SKA'lar için kapasite geliştirme çabalarımızı vurgulamak üzere “Daha İyi Bir Gelecek İçin Yükseköğretimde Fark Yaratmak: Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkılar - Campaigning for a Better Future Through Higher Education: Contributions to Sustainable Development Goals (SDGs) at Eastern Mediterranean University” başlıklı ortak bir sunum gerçekleştirdik. Tamamen çevresel duyarlılık ilkeleri doğrultusunda organize edilen Kentsel Fuar’da yer almak üzere başvurusu kabul edilen Üniversitelerin paylaşımlı olarak kullandığı stantta, dünyanın seçkin üniversitelerinin yer aldığı 45 üniversite arasında Kıbrıs ve Türkiye’den tek üniversite olarak yer almaktan ve üniversitemizde sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaları, küresel katılımcılara sunmuş olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz.”

Türkiye ve Ada Genelinden Katılan Tek Üniversite DAÜ

Prof. Dr. Hoşkara, Türkiye’den kurumsal ve aktif olarak sadece Marmara Belediyeler Birliği ile Tasarım Vakfı’nın yer aldığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üst düzey konuşmacı olarak katıldığı WUF12’ye, üniversite temsiliyeti bağlamında Türkiye ve ada genelinden katılan tek üniversitenin DAÜ olduğunu belirterek, söz konusu etkinliğe katılmanın, farklı uluslararası bağlantılar geliştirmek ve kentleşme bağlamında küresel anlamdaki gelişmeleri takip etmek adına son derece önemli olduğunun altını çizdi.

DAÜ’yü temsil etmenin yanında Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ayrıca, Uluslararası Kent ve Bölge Plancıları Birliği-ISOCARP, City Space Architecture ve Georgia Tech Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği üç ayrı etkinlikte, davetli konuşmacı ve panelist olarak, uzmanlık alanıyla ilgili farklı sunumlar da gerçekleştirdi. 12. Dünya Kent Forumu kapsamında, aynı zamanda, KENT-AG ve Teknopark bünyesinde hazırlanmış olan iki ayrı proje de dijital olarak sergilendi.

Dünya Kent Forumu Nedir?

Dünya Kent Forumu (World Urban Forum-WUF), sürdürülebilir kentleşme konusunun en önde gelen küresel konferansıdır. WUF ilk kez 2001 yılında Birleşmiş Milletler tarafından, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en acil sorunlardan biri olan ‘hızlı kentleşme’ ve bunun topluluklar, şehirler, ekonomiler, iklim değişikliği ve politikalar üzerindeki etkisini incelemek amacıyla oluşturulmuştur. İlk WUF 2002 yılında Kenya, Nairobi'de düzenlenmiş ve o zamandan bugüne her iki yılda bir dünya çapında düzenlenmeye devam etmektedir.

