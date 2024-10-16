DAÜ 14. Kumdan Heykel Festivali Ve Yarışması Gerçekleştirildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Tasarım Kulübü tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması’nın on dördüncüsü bu yıl 13 Ekim 2024 Pazar günü, 10:00 – 18:00 saatleri arasında, DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe gruplar halinde katılan üniversite öğrencileri kendilerine ayrılan bölmelerde eserlerini tamamladılar. Söz konusu etkinliğe DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Asu Tozan, DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun, Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ile çok sayıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) üniversitelerde ve liselerde eğitim alan öğrenciler katıldı.

“Müthiş Keyif Aldım”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, söz konusu etkinlikle ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Kumdan yapılan heykelleri görürken müthiş keyif aldım. Dalgaların gelip gittiği bir ortamda bu tarz heykelleri yapmak ve sanat haline dönüştürmek büyük bir yetenek işi. Dolayısı ile bugün burada bulunan herkesi tebrik ediyorum. Etkinliğin uzun bir aradan sonra tekrardan aynı heyecan ve katılımla gerçekleştirilmesi bu konudaki motivasyonumuzu göstermektedir. Organizasyonu gerçekleştiren, organizasyonda emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ediyorum. İsmine layık bir yarışma oldu.”

“Bugün Çok Gurur Verici Bir Gün”

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun söz konusu etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında düşüncelerini “Beş yıl aranın ardından böyle bir etkinliğin devamını getirmek çok büyük bir gurur. Etkinlikte başta iç mimarlık bölüm başkanlığı olmak üzere, organizasyon komitesi, etkinlikte emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.” şeklinde ifade etti.

“Beş Yıl Aradan Sonra Büyük Bir Heyecan Duyduk”

Söz konusu etkinlik açılışında konuşan DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun yaptığı açıklamada “Beş yıl aradan sonra büyük bir heyecanla beklediğimiz bir etkinlikti. Başta organizasyon komitesi olmak üzere etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan ve katkı koyan herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kokan Grchev ve Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın Damgacı, DAÜ Tasarım Kulübü Başkanı Emir Zümrüt, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Zehra Babutsalı Alpler, Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Hassina Nafa, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Hilmi Okutan ve Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Pooya Lotfabadi’den oluşan juri üyelerinin değerlendirdiği 16 eser sonucunda ilk beşe giren gruplar açıklandı. Değerlendirmeler sonucunda birinci “Break Point”, ikinci “KAÜ”, üçüncü “Whales”, dördüncü “Dale” ve beşinci “Gamma” ödüle layık görülerek, Prof. Dr. Kılıç, Prof. Dr. Atun, Doç. Dr. Çoşkun ve Prof. Dr. Tozan’dan ödüllerini aldılar. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.