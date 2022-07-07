DAÜ 1846 mezun verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ön lisans ve lisans mezuniyet töreninde bin 846 mezuna diploması verildi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada KKTC’nin öğrenci adası ve öğrenci dostu kimliğiyle mezunları geleceğe taşımak için büyük bir çaba gösterdiğini vurguladı.

KKTC’ye uygulanan ambargoların eğitimde uygulanamadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu küçük toplumda üretilen bilgiden büyük dünyanın faydalanacağını kaydetti. KKTC’de 21 üniversitede, 100’ün üzerinde ülkeden gelen 100 bin’e yakın öğrencinin öğrenim gördüğünü ve 80’e yakın ülkeden akademisyenlerin bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, bu çeşitliliğin yarattığı havuzdan herkesin faydalanmasını diledi.

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ise mezunların DAÜ’de geleceğe emin adımlarla ilerleyebilecek eğitimi aldıklarını vurguladı.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, mezunlara daima öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam etme tavsiyesinde bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, törende yaptığı konuşmada bin 846 mezunun ön lisans ve lisans derecelerini alacağını, böylece üniversitenin bugüne kadar vermiş olduğu toplam mezun sayısının 69 bini aştığını kaydetti.

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07/07/2022 16:42