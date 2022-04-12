DAÜ 2. Uluslararası “Unspoken Issues In Architectural Education” konferansı 14-15 Nisan’da…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen uluslararası “Mimarlık Eğitiminde Konuşulmayanlar - Unspoken Issues In Architectural Education” konferansının ikincisi, bu yıl 14 - 15 Nisan’da gerçekleştiriliyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 14 Nisan Perşembe günü, saat 09.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek açılış konuşmalarının ardından başlayacak konferans, İngilizce dilinde “Unspoken (Konuşulmayanlar)” temasıyla düzenleniyor.

Konferansla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Duayen mimarları bir araya getirecek olan konferansın ana konuşmacıları arasında, Pratt Mimarlık Okulu, New York Dekanı Prof. Dr. Harriet Harriss ile Middlesex Üniversitesi, Moda ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Graeme Brooker yer alıyor. Mimarlık eğitiminde öncü pedagojiler, tasarımda feminizm, eşitlik, dekolonizasyon, çeşitlilik, sivil katılım ve iklim adaleti alanlarında uzman olan Prof. Dr. Harriss ile İç Mimarlık, İç Mimarlık Tarihi ve dizayn prensiplerinin ödüllü ismi Prof. Dr. Brooker’ın bu alanlarda yazılmış pek çok kitabı bulunuyor.”

Açılış konuşmalarının ardından oturumlarda tasarım, mimarlık, iç mimarlık, sanat ve mimarlık tarihi, mühendislik, kentsel ve kültürel çalışmalar, sosyoloji, çevre bilimi ve eğitim gibi alanlarda birçok sunum gerçekleştirilecek. 14 Nisan saat 17.00’de Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç moderatörlüğünde Prof. Dr. Harriet Harris tarafından “Spatial Pedagogies for Non – Binary Ecologies” konulu sunum yer alacak. Sunumun ardından saat 18.00’de Açılış Kokteyli düzenlenecek.

15 NİSAN’DA DA SUNUMLAR DEVAM EDECEK

Etkinliğin ikinci günü 15 Nisan Cuma günü ise, saat 09.45’te Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şebnem Hoşkara moderatörlüğünde Prof. Dr. Graeme Brooker tarafından “Spectres + Paradigms” konulu sunum gerçekleştirilecek. Gün boyu devam edecek olan sunumların ardından saat 15.00’de Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun moderatörlüğünde kapanış paneli düzenlenecek.

DAÜ 2. Uluslararası “Unspoken Issues In Architectural Education” Konferansı, “Çeşitlendirilmiş Ortamlar”, “Dinamik Felsefe” ve “Çelişkili Eğitim” ana temaları ile mimari / iç mimarlık eğitiminde çeşitli kritik konular üzerine tartışmalara öncülük etmeyi amaçlıyor.

Bu ana temalara yönelik, konferansın ana amacı, “günümüzde mimarlık / iç mimarlık eğitiminin temel zorluklarını araştırmak ve yaymak, mimarlık eğitiminin gerçek dünya ile ilgisizliği, medyanın etkileri, yoksullar için çalışma veya tasarım, afet yönetimi, iklim değişikliği, yakıt yoksulluğu, enerjinin fiyatı, çatışmalar ve savaşlar, mimar ve mimarlık okullarının sayısı, öğretim metodolojisinin sorgulanması, mimari ve daha pek çok konuşulmayan konuyu uluslararası olarak değerlendirmek” olarak ifade edildi.

Konferans ile ilgili daha detaylı bilgiye https://architecturaleducation2022.emu.edu.tr/en/about internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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12/04/2022 11:00