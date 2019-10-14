DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders Yapıldı

Törene DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Magosa Deniz Komutanı Albay Bülent Köse, DAÜ VYK Üyesi Hicran B. Fırat, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İlk Ders’i, bu yıl Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer verdi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, DAÜ 40. Yıl Filmi’nin gösterimi ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, ülkenin içinde bulunduğu coğrafyada barışın tesis edilmesini diledi.

DAÜ’nün dört yıldır dünya sıralamalarında yer aldığını vurgulayan Osam, bağımsız değerlendirme kuruluşları Times Higher Education (THE) ve Şangay Listesi tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiklerinin altını çizdi.

Geçtiğimiz yıl başlayan uluslararası ortak programların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Osam, aynı zamanda elektromobil ve gastronomi çalışmalarına devam ettiklerinin söyledi.

2019-2020 Akademik Yılı’nın DAÜ için yine önemli gelişmeleri beraberinde getireceğini ifade eden Osam, Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından değerlendirileceklerini, Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin bu yılki olağan genel kurulunun ise DAÜ’de yapılacağını ifade etti.

İLK DERSİ PROF. DR. SAĞLAMER VERDİ

Ardından, Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer 2019-2020 Akademik Yılı İlk Ders Sunumu’nu gerçekleştirdi. Sağlamer, “Değişen Yükseköğretim ve Araştırma Alanı” başlıklı sunumunda; yükseköğretim ve değişim, küreselleşme-uluslararasılaşma, çelişen parametreler, zorluklar, fırsatlar, değişim ve liderliğin rolünü anlattı. İlk Ders’in ardından, Gülsün Sağlamer’e DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

14/10/2019 16:34