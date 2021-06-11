DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri yüz yüze yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenlerini yüz yüze gerçekleştirme kararı aldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bu bağlamda, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni, lisansüstü programlardan mezun olacak öğrenciler için 7 Temmuz; lisans veya ön lisans programlarından mezun olacak öğrenciler için ise 8 Temmuz tarihinde yapılacak.

DAÜ’nün, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 66 bine yaklaşmış olacak.

2020 - 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 7 Temmuz Çarşamba günü, saat 19.00’da, DAÜ Rektörlük binası havuz başında gerçekleştirilecek.

Ön Lisans ve Lisans mezunlarının diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise 8 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yer alacak.

TÖRENLER PANDEMİ KURALLARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞECEK

2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Törenleri pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Mezun adaylardan ve törene katılacak olan velilerden 72 saatlik PCR testi istenecek.

Sosyal mesafe ve maske kurallarının da uygulanacağı törene, her mezun öğrencinin iki yakını davet edilebilecek.

Pandemi dolayısıyla daha önce çevrim içi olarak gerçekleştirilen 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Törenlerinde diploma alan öğrenciler de isterlerse yüz yüze düzenlenecek 2020- 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni’ne katılabilecek.

Öte yandan, mezuniyete katılamayacak olan öğrenciler için de tören DAÜ’nün sosyal medya hesaplarından (Youtube - https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram - @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ve DAÜ TV sosyal medya hesabından tüm dünyada canlı olarak izlenebilecek.

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11/06/2021 17:38