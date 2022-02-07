DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Törenleri 8/9 Şubat'ta

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 8 Şubat 2022, Salı günü, Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Törenleri ise 9 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılıyor. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 68 bine yaklaşmış olacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 8 Şubat’ta

2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 8 Şubat 2022, Salı günü, saat 14:00’te, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Törende 300’ü aşkın yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarını alacak. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak tören Müzik Dinletisi ile devam edecek. Ardından yüksek lisans ve doktora mezunları adına Türkçe ve İngilizce mezun konuşmaları, Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın konuşması ve Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in konuşmaları yer alacak. Protokol konuşmalarının ardından törende daha sonra doktora mezunlarına diplomaları, doktora mezunlarının tez danışmanlarına ise onur plaketleri takdim edilecek. Tören yüksek lisans mezunlarına diplomalarının verilmesinin ardından sona erecek.

Ön Lisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını 9 Şubat’ta Alacak

Ön Lisans ve Lisans mezunlarının diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Törenleri ise 9 Şubat 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Pandemi koşullarından dolayı her Fakültenin kendilerine ayrılan saat ve yerde gerçekleştireceği törende yaklaşık 1000 mezuna diplomaları takdim edilecek.

Bu bağlamda, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 10:00 – 12:00 saatleri arasında Mimarlık Fakültesi, 14:00 – 16:00 saatleri arasında Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, 18:00 – 20:00 saatleri arasında ise Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu öğrencileri diplomalarını alacak.

Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan törenlerde 10:00 – 12:00 saatleri arasında İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile İşletme ve Finans Yüksekokulu, 14:00 – 16:00 saatleri arasında Mühendislik Fakültesi, 18:00 – 20:00 saatleri arasında ise Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Eğitim Fakültesi öğrencilerine diplomaları verilecek.

Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda düzenlenecek olan törenlerde ise 10:00 – 12:00 saatleri arasında İletişim Fakültesi, 14:00 – 16:00 saatleri arasında Hukuk Fakültesi ile Adalet Meslek Yüksekokulu, 18:00 – 20:00 saatleri arasında ise Eczacılık Fakültesi öğrencileri diplomalarını alacak.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törenlerde daha sonra mezun öğrenciler adına konuşmalar, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin konuşmaları ve Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk’in sinevizyon aracılığıyla mezunlara seslenişi yer alacak. Ardından fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri takdim edilecek. Törenler ön lisans ve lisans mezunlarına diplomalarının dağıtımı ile sona erecek.

Törenler Pandemi Kuralları Çerçevesinde Gerçekleşecek

2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Törenleri pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu bağlamda mezuniyete katılacak olan tüm öğrencilerden ve törene katılacak olan velilerden tam aşılı olmaları durumunda (pekiştirme dozları dahil) aşısız veya eksik aşılı olmaları durumunda ise negatif PCR / Antijen test sonuçlarını girişlerinde ibraz etmeleri istenecektir. Pandemi koşullarından dolayı her mezunun tören alanına alınabilecek. Törende sosyal mesafe ve maske kurallarına da azami dikkat gösterilecek.

Öte yandan Çevrim İçi Mezuniyet Töreni ise 9 Şubat 2022 Çarşamba günü, saat 20:00’de, sosyal medya platformlarından (Youtube – https://www.youtube.com/user/eastmeduniv, Instagram - @emuofficial ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) ve DAÜ TV sosyal medya hesabından yayınlanacak.

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07/02/2022 16:08