DAÜ 2021-2022 Akademik Yılı İçin Çevrim İçi Başvuru ile Öğrenci Kabul Edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) pandemi koşullarından dolayı 2021 – 2022 Akademik Yılı için çevrim içi (online) olarak başvuru kabul edecek. KKTC uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler DAÜ bünyesinde eğitim veren tüm programlara, oluşturulan bir çevrim içi sistem üzerinden başvurabilecek. Adayların programlara yerleştirilmesi, orta öğretim başarı puanı dikkate alınarak yapılacak.

Uluslararası Ortak Lisans Programları İçin Sınav Yapılacak

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Ortak Tıp Programı ile DAÜ ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortak Diş Hekimliği Programı’na girmek isteyen öğrenciler için ise 19 Haziran 2021 Cumartesi günü, 10.30 – 12.30 saatleri arasında DAÜ Kampüsü’nde sınav gerçekleştirilecek.

Çevrim içi kabul veya uluslararası ortak programlar için sınava başvurular 3 – 25 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapılabilecek. Başvurular, hakkında detaylı bilgiye https://www.emu.edu.tr/tr/ internet adresinden ulaşılabilir.

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27/04/2021 15:37