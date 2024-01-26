DAÜ 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet törenleri 30-31 Ocak'ta yapılıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Törenleri 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde yapılıyor. DAÜ 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 30 Ocak 2024 Salı günü, saat 16:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 31 Ocak 2024 Çarşamba günü, saat 14:00’te Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Her geçen yıl mezun sayısını artıran DAÜ’nün, 2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde vereceği mezunları ile toplam mezun sayısı 72 bini aşmış olacak.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 30 Ocak’ta

2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni 30 Ocak 2024, Salı günü, saat 16.00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek. Törende 200’ü aşkın yüksek lisans ve doktora mezunu diplomalarını alacak. Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde Atakan Sarı piyano, Başak Elcil ise keman performansı sergileyecek.

Mezunlar ve Veliler İçin Mezuniyet Resepsiyonu Gerçekleştirilecek

2023 – 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet etkinlikleri çerçevesinde 30 Ocak 2024 Salı günü, saat 18.00’de DAÜ mezunlarının ve başarılarında payı olan velilerinin de katılacağı Mezuniyet Resepsiyonu düzenlenecek. Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek olan resepsiyona mezunların yanı sıra akademik ve yönetsel personel de katılarak mezunların mutluluğunu paylaşacak. Retro Çalgıcıları’nın sahne alacağı Mezuniyet Resepsiyonu’nda çalınacak olan parçalar ile resepsiyona katılanlar keyifli saatler yaşayacak.

Ön Lisans ve Lisans Mezunları Diplomalarını 31 Ocak’ta Alacak

Ön Lisans ve Lisans mezunlarının diplomalarına kavuşacağı Mezuniyet Töreni ise 31 Ocak 2024 Çarşamba günü, saat 14:00’te Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleşecek. Törende 800’ü aşkın ön lisans ve lisans mezununa diplomaları takdim edilecek.

Mezuniyet Törenlerine Protokolün Yoğun İlgi Göstermesi Bekleniyor

30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Lisansüstü Mezuniyet Töreni ile Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni’ne devlet erkanından yoğun katılım olması bekleniyor. 31 Ocak 2024 Çarşamba günü düzenlenecek olan mezuniyet törenine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılacağı bildirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan törenlerde daha sonra mezun öğrenciler adına konuşmalar ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Lisansüstü Mezuniyet Töreni’nde mezunlara diplomaların ve tez danışmanlarına ödüllerin takdim edilmesi ile mezuniyet töreni devam edecek. Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni’nde ise fakülte ve bölüm birincilerine diplomaları ve ödülleri protokol tarafından takdim edilecek. Ardından ön lisans ve lisans mezunlarına diplomalarının takdimi ve keplerin havaya atılması ile mezuniyet töreni sona erecek.

Lisansüstü Mezuniyet Töreni 30 Ocak 2024 Salı günü BRT 3 kanalından, Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni ise 31 Ocak 2024 Çarşamba günü BRT 2 kanalından, ayrıca her iki Mezuniyet Töreni DAÜ TV’den ve sosyal medya platformlarından (Youtube – https://www.youtube.com/user/eastmeduniv ve Facebook – https://www.facebook.com/eastern.med.univ/) canlı olarak yayınlanacak.