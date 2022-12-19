DAÜ 2023 Yılı Boyunca“Bilgi Yolunda Kitap” Sloganıyla Çeşitli Farkındalık Etkinlikleri Düzenleyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yayınevi ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, 2023 yılı boyunca “Bilgi Yolunda Kitap” sloganıyla “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” adı altında çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. Söz konusu etkinliklerle ilgili, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü, saat 10:00’da, DAÜ Vakıf Toplantı Salonu’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ile Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Çiğdem Duvarcı’nın yanı sıra basın mensupları katıldı.

“Kitaba Karşı Farkındalık Artacak”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu, 2023 yılı boyunca organize edilecek etkinlikler ile toplumda okuma kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunmanın ve yazılı kaynakların önemi konusunda farkındalık yaratmanın amaçlandığını kaydetti. Etkinlikler kapsamında DAÜ Yayınları yazarlarının da yer alacağı söyleşilerin ve imza günlerinin düzenleneceğini belirten Prof. Dr. İşçioğlu, önümüzdeki aylarda bir de Kitap Fuarı düzenlenmesinin planlandığını aktardı. Etkinliklerin organizasyonunda emeği geçen Prof. Dr. Hoşkara ile Duvarcı’ya teşekkür eden Prof. Dr. İşçioğlu, 2023 yılının DAÜ’de okuma kültürünü ve okuma ile kitaba karşı farkındalığı arttırmaya yönelik önemli bir yıl olacağını kaydetti ve sözlerini tüm katılımcıların yeni yılını kutlayarak sonlandırdı.

“Toplumla Buluşturmayı Hedeflediğimiz Yeni Bir Proje”

DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara da, konuşmasında, DAÜ Yayınevi’nin 1995 yılından beri hem yerel, hem de küresel gereksinimler doğrultusunda nitelikli akademik ve popüler yayınlar yayınlamakta olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hoşkara, yayınların Türkçe ve İngilizce dillerinin yanı sıra, aynı zamanda dileyenler için farklı dillerde de yayınlanıp, DAÜ Basımevi tarafından basılabilmekte olduğunu kaydetti. Temel Bilimler, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri, Mimarlık/Planlama/Tasarım ve Kültür/Sanat alanlarında DAÜ içinde ve dışında gerçekleştirilen çalışmaları içeren DAÜ yayınlarına, güncel veya geçmişten basılmış yayınlarına, başta Deniz Plaza olmak üzere ülke içerisindeki yerel kitabevlerinde ulaşmanın mümkün olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Hoşkara, yurtdışından farklı yayınlar yapılmasına yönelik taleplerin arttığını ve bunun sevindirici olduğunu açıkladı. Farklı akademik birimlerin ve araştırma merkezlerinin yayınladığı akademik süreli yayınların / dergilerin de içinde olduğu DAÜ Yayınları’nın DAÜ’nün dışa açılan bir yüzü olduğunu belirten Prof. Dr. Hoşkara, “DAÜ ile Kitap Buluşmaları” etkinliğinin de, bu anlamda DAÜ yayınlarını toplumla buluşturmayı hedefledikleri yeni bir proje olarak ortaya çıktığını aktardı.

“Her Yaştan Birey Pek Çok Etkinlikten Faydalanacak”

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Çiğdem Duvarcı ise DAÜ Yayınevi’ne etkinliklerle katkı sağlayacaklarını ifade etti. DAÜ Yayınları’ndan çıkan kitaplarla ilgili yazar söyleşileri ve imza günleri düzenleneceğini belirten Duvarcı, bunlardan ilkinin DAÜ Yayınları’ndan çıkan “Çağdaş Mağusa Gravürleri” isimli yeni kitap ile ilgili gerçekleştirileceğini açıkladı. Deniz Plaza’nın katkılarıyla kampüs içerisinde kitapseverler için standlar kurulacağını ve yenil yıl öncesinde dileyenlerin bu standlardan DAÜ Yayınevi’nin yayınlarından hediye alabileceklerini ifade eden Duvarcı, bahar aylarında ise Kitap Fuarı düzenleneceğini belirtti. Bu fuar ile her bölgeden ve her yaştan bireyin fuarı ziyaret etmesi ve ziyaretleriyle birçok etkinlikten de faydalanmasını sağlamak amacıyla; kitap satışları, paneller, bilim, sanat ve teknoloji alanlarında atölye çalışmaları, masal anlatımları, sesli kitap köşeleri ve yurtdışından gelecek yazarlarla sözleşi ile imza günlerinin de gerçekleştirileceğini dile getiren Duvarcı, okuma kültürünü toplumda yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

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19/12/2022 16:59