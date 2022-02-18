DAÜ 24. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021 – 2022 Akademik Yıl Bahar Dönemi 24. Oryantasyon Günleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı.

Her yıl DAÜ ailesine katılan yeni öğrencilere yönelik düzenlenen Oryantasyon Günleri 31 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. Oryantasyon Günleri DAÜ’ye yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenleniyor.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenmekte olan Oryantasyon Günleri kapsamında, yeni gelen öğrenciler Ercan Havalimanı’nda karşılanıp DAÜ yurtlarına yerleştiriliyor. DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) adaptasyonlarını kolaylaştırmak adına öğrenciler ve aileleri için DAÜ 2 yurdunda, Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’nin danışma masası, özel yurtların stantları, DAÜ Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin (PDRAM) standı kurulmuştur.

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18/02/2022 16:16