DAÜ 24. Oryantasyon Günleri 9 Eylül - 9 Ekim Tarihleri Arasında Gerçekleştiriliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 24. Oryantasyon Günleri, Telsim iletişim sponsorluğunda, 9 Eylül – 9 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Her yıl DAÜ ailesine katılan yeni öğrencilere yönelik düzenlenen Oryantasyon Günleri, DAÜ’ye yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenleniyor.

Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenmekte olan Oryantasyon Günleri kapsamında, yeni gelen öğrenciler Ercan Havalimanı, Gazimağusa ve Girne Limanları’nda karşılanıp yurtlarına yerleştiriliyor. DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) adaptasyonlarını kolaylaştırmak adına öğrenciler ve aileleri için Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu binaları önüne danışma masaları ve iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi için Telsim standı kuruldu.

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10/09/2021 15:56