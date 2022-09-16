DAÜ 25. Oryantasyon Günleri Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) yeni katılan öğrenciler için düzenlenen 25. Oryantasyon Günleri 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği ve 11 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek olan DAÜ 25. Oryantasyon Günleri DAÜ’ye yeni başlayan öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda 2022 – 2023 Akademik Yılı’nda DAÜ’de eğitim hayatlarına başlayacak olan Türkiye ve uluslararası alandan yeni öğrenciler 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren hava ve deniz yollarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelerek yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

Oryantasyon Günleri kapsamında bir dizi seminer ve gezi etkinliklerinin yanı sıra birbirinden eğlenceli pek çok sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. 26 – 28 Eylül 2022 tarihlerinde Hazırlık Okulu İngilizce Seviye Tespit Sınavı yapılacak. Öğrencilerin söz konusu sınava katılmaları için DAÜ-2 Yurdu önünden otobüsler kaldırılacak.

Bir Dizi Etkinlik Gerçekleştirilecek

Oryantasyon Günleri 30 Eylül 2022 tarihinde saat 10:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak “KKTC’de Güvenlik” konularının aktarılacağı ve DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin “Üniversite Yaşamına Uyum: Güçlükleri Fırsatlara Dönüştürmek” başlıklı seminleriyle devam edecek. Bu seminerlere katılma fırsatı bulamayan öğrenciler için 10 Ekim 2022 tarihinde aynı saatte ve aynı salonda seminerin tekrarı gerçekleştirilecek. 3 Ekim 2022 tarihinde ders başlangıcının yapılmasının ardından, 6 Ekim 2022 tarihinde Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü binası önünden başlayan kampüs turu gerçekleştirilecek.

Kıbrıs Gecesi 7 Ekim’de

7 Ekim 2022 tarihinde Gazimağusa Turu ve akabinde saat 19:00’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Kıbrıs Gecesi gerçekleşecektir. Yeni gelen öğrencilerin Kıbrıs Kültürü’nü yakından görme fırsatı yakalayacağı söz konusu gecede Kıbrıs’a özgü yemekler, el işi sanatları, danslar, şarkılar tanıtılacak. Gecede ayrıca Kıbrıs halk dansları gösterisi gerçekleştirilecek.

Akademik Açılış ve Hoş Geldin Gecesi 11 Ekim’de

11 Ekim 2022 tarihinde, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlenecek. Aynı günün akşamında ise, saat 19:00’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Hoş Geldin Gecesi etkinliği gerçekleştirilecek. Söz konusu gecede fakülte ve yüksekokul tanıtımları, öğrenci kulüpleri tanıtımları, konserler ve sahne gösterileri yer alacak.

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16/09/2022 13:56