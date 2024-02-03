DAÜ 26. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her akademik dönemin başında DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile birlikte, uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen DAÜ Oryantasyon Günleri, 1 Şubat 2024 Perşembe günü başladı. 12 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek olan DAÜ 26. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri kapsamında çeşitli etkinlikler de düzenlenecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşen DAÜ Oryantasyon Günleri programı kapsamında, 12 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar yeni öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelmelerinin ardından DAÜ’de konaklayacakları yurtlara yerleşmeleri sağlanacak.

Seminerler ve Etkinlikler

4 Şubat 2024 Pazar günü, saat 17:00’de, Aktivite Merkezi’nde uluslararası öğrenci birlikleri ve öğrenci kulüpleri buluşması düzenlenecek. 5 Şubat 2024 Pazartesi günü, saat 10:30’da, Aktivite Merkezi’nde KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam” semineri verilecek. 5-11 Şubat 2024 tarihleri arasında her gün saat 18:00’de Aktivite Merkezi’nde sinema gösterimi, karaoke, oyun geceleri ve rekreasyon günleri düzenlenecek. 6 Şubat 2024 Salı günü, saat 14:00’te, Aktivite Merkezi’nde MEDI Foundation hukukçuları tarafından “KKTC Hukuku ve Yaşam” başlıklı seminer verilecek. 7 Şubat 2024 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Aktivite Merkezi’nde DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından “Üniversite Yaşamına Sağlıklı Geçiş” başlıklı seminer verilecek. Saat 17:00’de ise MEDI Foundation Öğrenci Birliği tarafından Drama Gecesi etkinliği düzenlenecek.

Hoş Geldin Gecesi

9 Şubat 2024 Cuma günü, saat 17:30’da, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından DAÜ’nün yeni öğrencilerine özel olarak DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) Hoş Geldin Gecesi düzenlenecek. Etkinlik kapsamında fakülte, yüksekokul ve öğrencilerin ilgi alanlarına göre katılabilecekleri 100’ün üzerinde öğrenci kulübünün tanıtımları gerçekleştirilecek. Tüm öğrenci velilerinin de davetli olduğu Hoş Geldin Gecesi etkinliğinde Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler ikram edilecek. Ayrıca, etkinlikte Kıbrıs’a özgü halk dansları gösterisi de yer alacak.

8 Şubat 2024 Perşembe günü İngilizce Yeterlilik Sınavı’nın birinci aşaması, 9 Şubat 2024 Cuma günü ise ikinci aşaması yapılacak. Öğrencilerin sınav alanına ulaştırılmaları için yurtlar bölgesi, DAÜ-2 Yurdu önünden DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’na ring seferleri düzenlenecek.

Kampüs ve Gazimağusa Turları

Yeni öğrenciler için, 10 Şubat 2024 Cumartesi günü, saat 10:00’da, Gazimağusa turu düzenlenecek. Ayrıca 12 Şubat 2024 Pazartesi günü kampüs turu gerçekleştirilecek. Kampüs turunda öğrenciler DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’ni, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nı ve Sağlık Merkezi’ni de ziyaret edecek.

DAÜ 26. Bahar Dönemi Oryantasyon Günleri ile yeni öğrencilerin 15 Şubat 2024 Perşembe günü gerçekleşecek olan 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Dönemi ders başlangıcına en iyi şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.