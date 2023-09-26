DAÜ 26. Oryantasyon Günleri Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her akademik dönemin başında DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile birlikte, uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen DAÜ Oryantasyon Günleri’nin 26’ncısı birbirinden farklı etkinlikleri ile devam ediyor. DAÜ 26. Oryantasyon Günleri ile yeni öğrencilerin 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi ders başlangıcına en iyi şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşen ve 29 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek olan 26’ncı Oryantasyon Günleri programı kapsamında yeni öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelmelerinin ardından DAÜ’de konaklayacakları yurtlara yerleşmeleri sağlanıyor. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu önünde kurulan danışma masalarında öğrenciler ihtiyaç duydukları her bilgiye ulaşabiliyor.

Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam Semineri ve Kampüs Turu Gerçekleştirildi

26’ncı Oryantasyon Günleri programı kapsamında 22 Eylül 2023 Cuma günü, saat 10:30’da, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda, Polis Genel Müdürlüğü tarafından yeni öğrencilere “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam” konulu seminer gerçekleştirildi. Öte yandan yeni öğrenciler için, 26 Eylül 2023 Salı günü, saat 10:00 ve 14:00’te kampüs turları düzenlenerek yeni gelen öğrencilerin kampüsü daha yakından tanımaları sağlandı. Kampüs turu sırasında çeşitli birimleri ve Rektörlüğü ziyaret eden öğrenciler DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer ile bir araya gelerek DAÜ hakkında bilgiler aldılar.

Seminerler ve Çeşitli Etkinlikler Devam Edecek

28 Eylül 2023 Perşembe günü, DAÜ Aktivite Merkezi Salonu’nda, saat 10:00’da, DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM) Başkanı Dr. Psk. Fatoş Özeylem tarafından “Üniversite Yaşamına Uyum Semineri” ve saat 11:00’de, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi (KAEM) Araştırma Görevlisi Fatoş Türüç tarafından “Flört Şiddeti Semineri” verilecek.

Ayrıca öğrenciler için 15-28 Eylül 2023 tarihleri arasında, her gün saat 20:00’de, DAÜ-2 Yurdu önünde sinema gösterimi, karaoke ve rekreasyon günleri etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Hoş Geldin Gecesi

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, DAÜ’nün yeni öğrencilerine özel olarak, 29 Eylül 2023 Cuma günü, saat 19:30’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Hoş Geldin Gecesi düzenleyecek. Etkinlik kapsamında fakülte, yüksekokul ve öğrencilerin ilgi alanlarına göre katılabilecekleri 50’nin üzerinde öğrenci kulübünün tanıtımları gerçekleştirilecek. Tüm öğrenci velilerinin de davetli olduğu Hoş Geldin Gecesi etkinliğinde Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler ikram edilecek. Ayrıca, etkinlikte Kıbrıs’a özgü halk dansları gösterisi de yer alacak.