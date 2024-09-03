DAÜ 27. Oryantasyon Günleri Başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her akademik dönemin başında DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile birlikte, uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen DAÜ Oryantasyon Günleri’nin 27’ncisi, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı. 22 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek olan Oryantasyon Günleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. DAÜ 27. Güz Dönemi Oryantasyon Günleri ile yeni öğrencilerin 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi ders başlangıcına en iyi şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in (KKTCELL) iletişim sponsorluğunda gerçekleşen DAÜ 27. Oryantasyon Günleri programı kapsamında, 22 Eylül 2024 tarihine kadar yeni öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelmelerinin ardından DAÜ’de konaklayacakları yurtlara yerleşmeleri sağlanacak. Öğrenciler Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu önünde kurulan danışma masalarına başvurarak ihtiyaç duydukları her bilgiye ulaşabiliyorlar.

11-12 ve 13 Eylül 2024 tarihlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavı’na katılacak olan öğrencilerin sınav alanına ulaştırılmaları için yurtlar bölgesi, DAÜ-2 Yurdu önünden DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’na dönüşümlü otobüs seferleri düzenlenecek.

Kampüs Turu ve Şehir Turu Düzenlenecek

Yeni öğrencilerin DAÜ kampüsünü yakından tanımaları için, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü, saat 10:00’da kampüs turu düzenlenecek. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü binası önünden başlayacak olan kampüs turu kapsamında öğrenciler Kütüphane, Sağlık Merkezi, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı ve Fakülteler gibi çeşitli yerleri görebilecekler. Öte yandan Gazimağusa Belediyesi desteği ile öğrencilerin kenti yakından tanımaları için 14 Eylül 2024 Cumartesi günü ise, saat 10:00’da Gazimağusa Turu düzenlenecek.

Öğrenciler İçin Hoş Geldin Gecesi Yapılacak

DAÜ’ye kayıt yaptıran yeni öğrenciler için 17 Eylül 2024 Salı günü, saat 19:30’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Hoş Geldin Gecesi düzenlenecek. Etkinlik kapsamında fakülte, yüksekokul ve öğrencilerin ilgi alanlarına göre katılabilecekleri 50’nin üzerinde öğrenci kulübünün tanıtımları gerçekleştirilecek. Gazimağusa Belediyesi’nin de destek vereceği söz konusu geceye tüm öğrenci velileri de davetli olarak katılabilecek. Gecede, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler ikram edilecek. Ayrıca, etkinlikte gerçekleştirilecek olan DJ performansı ve çeşitli gösteriler ile geceye katılanlar keyifli saatler yaşayacak.

Kuzey Kıbrıs ve Üniversite Yaşamıyla İlgili Seminer Videoları Hazırlandı

27’nci Oryantasyon Günleri kapsamında Polis Genel Müdürlüğü tarafından “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam” ve DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM) Başkanı Dr. Psk. Fatoş Özeylem Küçük tarafından “Üniversite Yaşamına Sağlıklı Geçiş” konulu seminer videoları hazırlanarak yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak amaçlandı. Söz konusu seminer videolarına ve oryantasyon ile ilgili detaylı bilgiye https://student.emu.edu.tr ve https://oryantasyon.emu.edu.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.