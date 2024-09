DAÜ 27. Oryantasyon Günleri Devam Ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her akademik dönemin başında DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile birlikte, uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen DAÜ Oryantasyon Günleri’nin 27’ncisi birbirinden farklı etkinlikleri ile devam ediyor. 22 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek olan Oryantasyon Günleri ile yeni öğrencilerin 2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi ders başlangıcına en iyi şekilde hazırlanmaları hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in (KKTCELL) iletişim sponsorluğunda gerçekleşen DAÜ 27. Oryantasyon Günleri programı kapsamında öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelmelerinin ardından DAÜ’de konaklayacakları yurtlara yerleşmeleri sağlanıyor. Öğrenciler Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci İşleri Müdürlüğü ile Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu önünde kurulan danışma masalarına başvurarak ihtiyaç duydukları her bilgiye ulaşabiliyorlar.

Gazimağusa Şehir Turu ve Kampüs Turu Düzenlendi

Yeni öğrencilerin kenti yakından tanımaları açısından 14 Eylül 2024 Cumartesi günü Gazimağusa Belediyesi’nin desteği ile Gazimağusa Turu gerçekleştirildi. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü binası önünden saat 10:00’da hareket eden öğrenciler tur kapsamında Gazimağusa’da tarih kokan mekanları ve şehrin önemli resmi kurumlarını kapsayan zengin bir gezi programı gerçekleştirdi.

Öte yandan öğrencilerin DAÜ kampüsünü yakından tanımaları için, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü, saat 10:00’da kampüs turu düzenlendi. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü binası önünden başlayan kampüs turu kapsamında öğrenciler Kütüphane, Rektörlük, Sağlık Merkezi, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı ve Fakülteler gibi çeşitli yerleri ziyaret ettiler. Öğrenciler, Rektörlük Binası önünde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ile bir araya geldi.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Zorlu, tüm öğrencilere “hoş geldiniz” diyerek, yeni akademik yılın tüm öğrenciler için başarılı geçmesini temenni etti. Prof. Dr. Hasan Kılıç gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ ailesine yeni katılan tüm öğrencilere hoş geldiniz diyerek DAÜ’de bulundukları zaman zarfında keyifli vakit geçirmelerini temenni etti. Gazimağusa’nın tarihi dokusu ve yapısı ile güzel bir şehir olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, DAÜ ailesine katılan yeni öğrencilerin de kente güzel katkılar yapmasını diledi. DAÜ hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün dünyanın her yerine mezunları olduğunu vurguladı. Öğrencilerin herhangi bir sorun ile karşılaştıklarında rahatlıkla kendileri ile iletişime geçebileceklerini aktaran Prof. Dr. Kılıç, gerek Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve ekibinin gerekse kendisinin her zaman öğrencilerin yanında olduğunun altını çizdi. Öğrencilerin kendisine rahatlıkla ulaşabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin https://rectoronline.emu.edu.tr/tr/rektore-mesaj internet adresine e-mail ve şifreleri ile giriş yaparak her türlü konuda danışabileceklerini vurguladı.

Öğrenciler İçin Hoş Geldin Gecesi Yapılacak

DAÜ’ye kayıt yaptıran yeni öğrenciler için 17 Eylül 2024 Salı günü, saat 19:30’da, DAÜ Atatürk Meydanı’nda Hoş Geldin Gecesi düzenlenecek. Etkinlik kapsamında fakülte, yüksekokul ve öğrencilerin ilgi alanlarına göre katılabilecekleri 50’nin üzerinde öğrenci kulübünün tanıtımları gerçekleştirilecek. Gazimağusa Belediyesi ve Koop Süt’ün desteği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sponsorluğunda düzenlenecek olan söz konusu geceye tüm öğrenci velileri de davetli olarak katılabilecek. Gecede, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler ikram edilecek. Ayrıca, etkinlikte Niyal Öztürk ve DJ Barış gerçekleştireceği sahne performansı ile geceye katılanlara keyifli saatler yaşatacak. Çeşitli gösterilerin olacağı etkinlikte Golden Band Show ile Tahta Bacak Show gösterisi de gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs ve Üniversite Yaşamıyla İlgili Seminer Videoları Hazırlandı

27’nci Oryantasyon Günleri kapsamında Polis Genel Müdürlüğü tarafından “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşam” ve DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (PDRAM) Başkanı Dr. Psk. Fatoş Özeylem Küçük tarafından “Üniversite Yaşamına Sağlıklı Geçiş” konulu seminer videoları hazırlanarak yeni kayıt yaptıran öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak amaçlandı. Söz konusu seminer videolarına ve oryantasyon ile ilgili detaylı bilgiye https://student.emu.edu.tr ve https://oryantasyon.emu.edu.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.

Muhaceret İşlemleri ile İlgili Bilgilendirme Yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğrenimini tamamlayacak olan öğrencilerin yasal olarak ülkede kalabilmeleri için zorunlu olarak muhaceret işlemlerini (öğrenci oturma izni) yapması gerekmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin yasal olarak öğrenci statüsüne geçebilmeleri için yapılması gereken işlemler DAÜ 27. Oryantasyon Günleri programı kapsamında öğrencilere aktarıldı.

Öğrencilerin muhaceret işlemlerini başlatabilmesi için aktif öğrenci statüsünde olması gerekmektedir. 21 Eylül 2024 tarihi itibari ile Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu öğrencilerin muhaceret işlemleri KKTC İçişleri Bakanlığı’na bağlı https://permissions.gov.ct.tr/login internet adresinden çevrim içi olarak yapılabilir. Muhaceret işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye https://registrar.emu.edu.tr/tr/ogrenci-hizmetleri-ofisi/hizmetler internet adresinden ulaşılabilir.

