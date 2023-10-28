DAÜ 29 Ekim'de Cumhuriyetin 100. Yılı İçin Yürüyecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için düzenlenen kutlama etkinlikleri çerçevesinde, 29 Ekim 2023 Pazar günü, saat 19:23’te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Gençlik Yürüyüşü’nü gerçekleştirecek. DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüş, kampüs içerisinde gerçekleştirilecek.

DAÜ öğrencileri ve personeli, büyük bir coşku içerisinde gerçekleşecek olan yürüyüşte, meşaleler, bayraklar ve Atatürk ve 100. Yıl baskılı t-shirtleri ile Cumhuriyet’in 100’üncü yılını marşlar eşliğinde kutlayacak.