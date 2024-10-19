DAÜ 5. Uluslararası Nurten Aksugür En İyi Kavram İletişimi Öğrenci Yarışması ödülleri dağıtıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ile Aksugür ailesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Nurten Aksugür En iyi Kavram İletişimi Öğrenci Yarışması”nın beşincisi gerçekleştirildi. DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Aksugür ailesinin sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya 9 farklı ülkeden 20 üniversiteden toplam 51 proje katıldı.

Yarışma projeleri, DAÜ Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Afet Ç. Coşkun, Yrd. Doç. Dr. Özlem Olgaç Türker, Prof. Dr. Erdal Aksugür, Prof. Dr. Sevinç Kurt, Dr. Elif E. Türkkan, Dr. Eliz Erdenizci ve Pembe Komut’tan oluşan jürinin değerlendirmesiyle belirlendi. Yarışmanın birincisi İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Simar Güney, ikincisi MEF Üniversitesi’nden İrem Özdemir, üçüncüsü ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Görkem Kaya oldu.

DAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Guita Farivarsadri ve Dr. Eliz Erdenizci, organizasyonun başarısında emeği geçenlere teşekkür ederek, dünyanın dört bir yanından katılım sağlamanın önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Coşkun, yarışmanın İç Mimarlık öğrencilerini teşvik etmekle birlikte kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunduğunu belirtti.

Yarışma, 23 Temmuz 2012’de vefat eden DAÜ İç Mimarlık Bölümü’nün kurucusu ve 1997-2001 yılları arasında bölüm başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Nurten Aksugür anısına düzenlenmekte olup, öğrencilerin tasarımın kavramsal boyutunun önemini kavramalarını ve etkili iletişim kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.